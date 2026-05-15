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Kike Clavería, arquitecto y experto en Feng Shui: "Vivimos rodeados de objetivos, pantallas y ruido visual constante, y eso obliga al cerebro a mantenerse activo"
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Kike Clavería, arquitecto y experto en Feng Shui: "Vivimos rodeados de objetivos, pantallas y ruido visual constante, y eso obliga al cerebro a mantenerse activo"

No existe un único modelo perfecto de hogar.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Kike Clavería y un apartamento
Kike Clavería y un apartamento

Nuestra casa es más que un simple lugar donde dormimos o pasamos el tiempo libre. Es nuestro refugio, el lugar donde nos sentimos seguros y protegidos. Además, es un reflejo de nuestra personalidad ya que la decoración el orden —o el desorden— muestran nuestros gustos y cómo vivimos. 

Pero para el arquitecto y experto en Feng Shui Kike Clavería, el hogar también tiene un impacto directo en cómo nos sentimos, cómo descansamos e incluso en la forma en la que nos relacionamos con quienes convivimos. 

Clavería, autor del libro El poder de crear tu hogar, lleva más de 17 años diseñando y reformando viviendas y negocios bajo los principios del Feng Shui, una disciplina china milenaria que busca armonizar los espacios para favorecer el bienestar físico y emocional de las personas.

El punto donde empieza todo

Según explica, el problema de muchas viviendas actuales no está necesariamente en el tamaño o en la decoración, sino en el exceso de estímulos y en una distribución poco pensada para el descanso y la convivencia. "Vivimos rodeados de objetivos, pantallas y ruido visual constante, y eso obliga al cerebro a mantenerse activo incluso cuando debería relajarse", señala. 

Después de visitar miles de viviendas, Clavería asegura haber detectado un patrón muy común. Al parecer y según cuenta el caos siempre empieza en la entrada de casa. Percheros llenos de abrigos, zapatos acumulados, bicicletas o bolsas terminan convirtiendo ese espacio en una zona saturada. 

Para el experto, esto no es solo una cuestión estética. "Si no hay entrada de energía, afecta negativamente a toda la casa", explica. Desde la perspectiva del Feng Shui, la entrada representa el acceso del "chi" o energía vital al hogar, por lo que mantenerla despejada y ordenada resulta fundamental.

El exceso de estímulos dentro del hogar

El Feng Shui, que significa "viento y agua", se basa precisamente en la idea de que los espacios influyen en el estado emocional y físico de quienes los habitan. Esta técnica, con más de 3.500 años de antigüedad, estudia cómo la distribución, los materiales, la orientación o el orden pueden favorecer una vida más equilibrada y saludable.  

Otro de los aspectos que más preocupa al arquitecto Clavería es la sobrecarga visual que existe en muchas viviendas modernas. Especialmente en espacios como el salón o el dormitorio, donde cada vez es más habitual convivir con múltiples pantallas, decoración excesiva y objetos acumulados. 

"El exceso de elementos no solo afecta a la energía del espacio, sino también a nuestro cerebro", afirma. Según el arquitecto, esta saturación genera una sensación permanente de alerta que puede influir en el estrés, el descanso e incluso en la convivencia familiar.

Las tres reglas de oro para vivir mejor en casa

Aunque el Feng Shui suele asociarse a fórmulas complejas o reglas estrictas, Clavería defiende una visión mucho más sencilla y práctica. Para él, existen tres pilares fundamentales que pueden transformar cualquier vivienda: desapego, orden y limpieza.

"Cuidar tu espacio es un acto de amor hacia ti mismo y hacia tu familia", asegura. El experto también subraya que no existe un único modelo perfecto de hogar. Cada vivienda debe adaptarse a las personas que viven en ella, a sus necesidades y a su manera de convivir.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
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Redactora en El HuffPost España, donde aborda actualidad y estilo de vida. Graduada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, inició su carrera como becaria en este mismo medio, que ha sido su verdadera escuela. Madrileña con raíces manchegas, escribe sobre una amplia variedad de temas como: sociedad, cultura, viajes, salud y consumo. Siempre con el objetivo de informar, orientar y despertar la curiosidad del lector.

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