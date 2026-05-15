Shakira estrena 'Dai Dai', actuará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 y revela lo que hará con el dinero de la canción

La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy han estrenado ya oficialmente Dai Dai, el tema elegido para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que busca recordar a los niños "que los sueños sí se pueden alcanzar".

"¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!", escribió Shakira al publicar la canción, de cuyo videoclip hizo un adelanto a comienzos de mayo.

Además, la cantante ha reconocido que ya tiene pensado lo que va a hacer con el dinero obtenido por esta canción, que como se esperaba, va a tener un fin solidario. "Con 'Dai Dai' tengo esa posibilidad también de aportar algo más, porque voy a donar el 100% de las ganancias para el Fondo de Educación de la FIFA y Global Citizen", agregó Shakira.

El objetivo de esta canción es recaudar 100 millones de dólares al final del Mundial para proporcionar acceso a la educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo.

"La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas. El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí", expresó Burna Boy, que ha trabajado con Shakira en Dai Dai.

Un espectáculo de medio tiempo con Madonna y BTS

Se espera que la colombiana interprete esta canción en la final del Mundial el próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo -al estilo Super Bowl- en el que también participarán Madonna y el grupo surcoreano BTS.

Madonna durante su actuación en Coachella 2026. Kevin Mazur

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

Expectativa por el videoclip

En el vídeo de promoción de Dai Dai, publicado a principios de mes, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos del sencillo.

La cantante entra a la hierba del Maracaná llevando un balón Trionda, oficial del próximo Mundial, que pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de Dai Dai con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina o Estados Unidos.

Shakira durante la actuación de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Los Angeles. Kevin Mazur/Getty Images for Liv

Oe, oe, oe, comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el Trionda de 2026.

El Waka Waka fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde la colombiana tuvo en La La La uno de los himnos de la Copa del Mundo de Fútbol de Brasil, mientras que su éxito Hips Don't Lie fue sensación en el 2006 en Alemania.