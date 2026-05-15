Un profesor de Secundaria ve la que se ha liado con el viaje de Ayuso a México y hace un análisis a la altura de la PAU

Si hay alguien que no se ha enterado todavía del polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso a México es porque, posiblemente, ha estado en un búnker sin conexión. El regreso anticipado de la líder madrileña a España, sus palabras sobre Hernán Cortés y críticas contra la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, siguen generando reacciones.

Una de las últimas la ha protagonizado Cándido Marquesán, profesor de Secundaria, en una columna de opinión en Nueva Tribuna. "La actuación política con sus declaraciones explosivas, hiperbólicas o provocadoras de Isabel Díaz Ayuso está motivada por el afán de alcanzar titulares mediáticos", ha asegurado.

"Las excentridades de Ayuso han continuado acusando al gobierno de Claudia Sheinbaum y de Pedro Sánchez de haber boicoteado su agenda, y de no haberle proporcionado seguridad, por lo que su vida ha estado en grave peligro", ha recapitulado.

"Todo este montaje, realmente grotesco"

"No deja de ser curioso que estando en una situación tan peligrosa ha permanecido varios días de vacaciones en la Riviera Maya. Tampoco hemos podido conocer cómo ha sido la financiación del viaje. Todo este montaje, realmente grotesco, huele a la mano de su asesor áulico", ha criticado.

Cándido Marquesán ha destacado que Ayuso aseguró que tuvo que "interrumpir" su agenda. "Teniendo en cuenta sus palabras sobre su defensa del mestizaje entre ambos pueblos, desde hace 500 años, me pregunto si en ese mestizaje ha incluido a los exiliados españoles llegados a México al final de la Guerra Civil. Porque aquí sí que hubo auténtico mestizaje", ha señalado.

"Lázaro Cárdenas, el presidente de la República de México de 1934 a 1940, desde los inicios de la Guerra Civil española nos tendió una mano amiga. Dio asilo político en su embajada a los que padecían los rigores del conflicto, tomó a su cargo a más de 400 niños españoles (Morelia) y tras el conflicto, acogió cerca de 25.000 españoles del bando republicano", ha contado.

"Se habrá sentido profundamente apesadumbrada"

El profesor de Secundaria ha expuesto que está convencido de que la líder madrileña "se habrá sentido profundamente apesadumbrada por no haber podido visitar el Colegio Madrid en Ciudad de México". "Toda una presidenta de la Comunidad de Madrid, cómo no va a visitar el Colegio que se denomina Madrid", ha añadido.

"El proyecto pedagógico del Colegio Madrid se basó en los valores republicanos de justicia, equidad y democracia, que con las consiguientes adaptaciones a los tiempos actuales siguen vigentes, y tuvo como antecedentes directos las ideas de la Escuela Nueva", ha apuntado.

"¡Que pena para Isabel Díaz Ayuso, el no haber podido visitar el Colegio Madrid, el Ateneo Español de México y los monumentos de homenaje en el puerto de Veracruz a los republicanos exiliados españoles!", ha sentenciado.