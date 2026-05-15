China usa robots humanoides para resolver el envejecimiento de su población mientras EEUU los vende como mayordomo doméstico para ricos: las dos vías opuestas del 'hype' tecnológico

La robótica está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Los avances están siendo trascendentales. Ejemplo de ello es lo que lograron los robots humanoides de la marca Honor en la media maratón de Pekín, hace unas semanas.

El equipo 'Qitian Dasheng' se impuso tras llegar a meta a los 50 minutos y 26 segundos. El robot 'Shandian' fue el primero en llegar a meta, en 48 minutos y 19 segundos, pero se cayó a 100 metros de la línea de meta.

Pero la batalla por la robótico no ha hecho nada más que empezar. Con la inteligencia artificial impulsando cada investigación y desarrollo, la carrera entre países como Estados Unidos y China se prevé movidita.

Desde el medio Vox, no confundir con el partido político español, han analizado cómo el impacto de los robots humanoides pueden cambiar la sociedad o acabar muriendo en el intento.

Robots que ya tenemos a nuestro alrededor

Es cierto que no son humanoides, pero los robots aspiradores, los robots limpiacristales, cortacésped y demás artilugios tecnológicos ya forman parte de nuestro hogar inteligente.

Poco a poco han ido cambiando la forma de realizar las tareas domésticas, minimizando los esfuerzos y facilitando más el descanso. Pero los robots humanoides también se están usando con ese fin, resolver el envejecimiento de su población.

El presentador de Explained, Sean Rameswaram, ha hablado con el periodista James Vincent, especializado en tecnología y ha dejado bastante claro que en China existe "una de las poblaciones que envejecen más rápidamente del mundo". "Esto conlleva una pérdida de mano de obra en el sector manufacturero y una mayor carga sobre los servicios sociales", ha señalado.

El experto considera que para los planificadores estatales chinos, "la robótica humanoide podría cubrir ambas necesidades simultáneamente" y ese es uno de los objetivos de su apuesta total en robótica.

Nuestros mayordomos tecnológicos

Teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de robots que ya forman parte de nuestro hogar, hacen tareas cotidianas y nos quitan trabajo, para James Vincent, los robots se convertirán en "el mayordomo perfecto, se encargarán de lavar los platos, la ropa y todo lo demás".

"Si un chatbot se equivoca al pedirle que investigue algo, no es para tanto. Puedes detectar el error y corregirlo. Pero si un robot se equivoca al lavar los platos y la vajilla, y rompe uno de cada diez vasos, ¿estarás satisfecho con esa calidad? No, no lo creo", ha señalado.

Si ponemos la luma entre lo que hacen China y Estados Unidos, el experto en tecnología cree que la principal diferencia es que el país asiático "lo hace más rápido y mejor". "Creo que en Estados Unidos se centran más en los productos para el hogar como herramienta de marketing dirigida a los ricos", ha expuesto.

"El enfoque es ligeramente diferente, pero se basa en las ventajas que ofrece la economía china. La principal ventaja de la economía china sobre la estadounidense es su escala. Posee una enorme capacidad de fabricación de estas unidades, pudiendo producir miles a la vez", ha añadido.