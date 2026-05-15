​Una influencer argentina acaricia a uno de los ratones que transmite el hantavirus: "Yo solo vi un bicho muy cute"

"Yo solo vi un bicho muy cute". Una joven ha recibido cientos de comentarios y críticas tras subir un video en en TikTok donde muestra cómo acariciaba e interactuaba con un ratón colilargo, el roedor que transmite la cepa Andes del hantavirus.

La historia ocurrió durante una excursión de trekking en el Circuito Chico de San Carlos de Bariloche, momento en el que la joven se topó con el pequeño animal y comenzó a grabarle mientras lo grababa. "Qué lindo, encima es re suavecito", decía la influencer en el video.

"En mi defensa no sabía que ese era el ratón colilargo que porta el virus, yo solo vi un bicho muy cute, y esa noche me enteré que en esa semana habían fallecido personas por un rebrote ahí mismo. Spoiler: sobreviví. Justo el ratoncito ese no tenía nada, pero no lo hagan en sus casas!!", ha señalado la joven en el video, donde muestra cómo acariciaba al pequeño roedor.

En algunos momentos la joven se lo llega a acercar a la cara y ante el nerviosismo del ratón le suelta un "no me muerdas, zaparrastroso". El video, que dura un total de 48 segundos, ha provocado una oleada de reacciones. "Te voy a bloquear por mi bien", escribió un usuario. "Vengo del futuro y adivina qué", señala otro. "Cómo te va con la gripe o aún no te dio".

El roedor que trasmite el hantavirus de los Andes

Es conocido como "ratón colilargo" (o como Oligoryzomys longicaudatus). Su nombre viene de su cola, pues destaca al ser más larga que el resto de su cuerpo. De hecho, puede llegar a medir hasta catorce centímetros. Se encuentra, por lo general, en Chile y el sur de Argentina, y es el roedor trasmisor de la cepa Andes, la variante de hantavirus que afectó al crucero MV Hondius, el cual dejó al menos tres muertos.

Sus ojos son de un tamaño grande, mientras que sus orejas son más pequeñas. Es herbívoro y prefiere aquellas zonas donde hay arbustos o malezas. Una de sus habilidades es trepar, pues gracias a su cola es un gran escalador.

Cabe destacar que aunque es el principal portador de esta cepa del hantavirus (la cual puede resultar mortal para los seres humanos) eso no significa que todos los ejemplares estén contagiados. Tan solo entre el 5% y el 10% de ellos son portadores, generalmente los machos adultos.