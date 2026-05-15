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Sébastien (40), campeón de Europa de sable láser: "Si combates de forma teatral como en las películas, vas a perder"
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Sébastien (40), campeón de Europa de sable láser: "Si combates de forma teatral como en las películas, vas a perder"

"La gente viene con una idea muy equivocada".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Varios sables láser.
Varios sables láser.Getty Images/iStockphoto

Durante años, el sable láser ha sido solo un icono de la cultura pop. Un objeto asociado a sagas de ciencia ficción, a coreografías espectaculares y a batallas imposibles. Pero lo que empezó como ficción ha terminado convirtiéndose, para muchos, en una disciplina deportiva real.

En los últimos años, el combate con sable láser ha evolucionado hasta convertirse en un deporte con reglas, competiciones y federaciones. Lo que antes era puro espectáculo ahora exige técnica, estrategia y entrenamiento físico.

Y, según explica Sébastien, un hombre de 40 años considerado el mejor luchador de sable láser de Europa en una entrevista publicada por The Guardian, competir en este deporte también implica desmontar una de las ideas más extendidas sobre esta disciplina: que se parece a lo que se ve en las películas.

De la ficción al deporte real

"Si combates de forma teatral como en las películas, vas a perder", afirma Sébastien con claridad. Una frase que resume bien el salto entre la ficción y la competición real porque, aunque las referencias sigan siendo cinematográficas, la realidad es otra.

En las competiciones reales de sable láser, ganar no depende de lo vistoso que sea el movimiento, sino de su eficacia. Algo que, según aseguran quienes compiten al más alto nivel, marca toda la diferencia.

Según explica el campeón, el combate con sable láser está mucho más cerca de disciplinas como la esgrima que de una coreografía de cine. Los movimientos deben ser rápidos, precisos y eficientes.

"Todo lo que haces tiene que tener un propósito", apunta el número uno de Europa en esta disciplina, insistiendo en que la clave está en la técnica y no en el espectáculo, por lo que no hay espacio para gestos innecesarios.

Más allá del espectáculo fantasioso

A pesar de su origen, quienes practican este deporte insisten en que no se trata de recrear escenas de películas. "La gente viene con una idea muy equivocada", señala Sébastien.

Lejos de los duelos prolongados y llenos de giros espectaculares, los combates reales suelen resolverse en cuestión de segundos. Un error, un descuido o un movimiento demasiado amplio pueden decidir el resultado: "Si haces cosas innecesarias, pierdes tiempo… y el combate".

Sébastien lo explica desde su experiencia: "No se trata de hacer algo bonito, sino de tocar antes que el otro". Por tanto, durante el combate la prioridad es clara: eficacia por encima de estética.

En ese sentido, el sable láser como deporte exige una gran capacidad de anticipación y de estrategia. Leer al rival, medir distancias y reaccionar con rapidez son habilidades fundamentales. "Es más mental de lo que la gente piensa", apunta Sébastien.

Un deporte en crecimiento

Lo que hace unos años parecía solo una disciplina curiosa que muy pocos practicaban, hoy es un fenómeno en expansión. El combate con sable láser cuenta ya con competiciones oficiales, reglamentos y una comunidad internacional cada vez más amplia.

Según recoge The Guardian, este crecimiento se ha visto impulsado por el reconocimiento de algunas federaciones deportivas y por el interés de personas que buscan una alternativa a disciplinas más tradicionales. Para muchos, el atractivo está en esa mezcla entre cultura pop y deporte. Una forma de conectar con un universo conocido mientras se practica una actividad física exigente. Y Sébastien forma parte de esa evolución; su trayectoria refleja cómo una afición puede convertirse en una disciplina seria y competitiva.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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