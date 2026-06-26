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Las personas que son verdaderamente felices suelen tener la costumbre de no disculparse por estas 11 pequeñas cosas
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Las personas que son verdaderamente felices suelen tener la costumbre de no disculparse por estas 11 pequeñas cosas

Lejos de la arrogancia o el egoísmo, quienes disfrutan de una mayor satisfacción son aquellos que han dejado de pedir perdón por comportamientos cotidianos que forman parte de una autoestima sana y de unos límites bien definidos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Una pareja discutiendo en el sofá de casa""
Tener una opinión diferenteNo sienten la necesidad de disculparse por pensar distinto. Entienden que cada persona tiene experiencias, valores y perspectivas únicas, y que discrepar no significa faltar al respeto.Getty Images
alt="alt="Una persona con la palma de la mano abierta y el brazo estirado""
  Decir que no a cosas que prefieren evitarSaben que poner límites saludables es una forma de autocuidado. Por eso no se disculpan constantemente cuando rechazan planes, compromisos o peticiones que no les apetecen o que simplemente no encajan con sus prioridades.Getty Images
alt="alt="Mujer hablando por el móvil.""
  Tardar un poco en responderNo viven pendientes de estar disponibles las 24 horas del día. Aunque valoran a los demás, también respetan su tiempo y sus necesidades. Por eso entienden que responder más tarde de vez en cuando es algo completamente normal.Getty Images
alt="alt="Un perro pidiendo comida debajo de la mesa con cara de pena""
  Pedir lo que quierenLas personas felices suelen sentirse cómodas expresando sus deseos y necesidades. Ya sea pedir ayuda, solicitar algo en el trabajo o comunicar lo que esperan de una relación, saben que hacerlo no es egoísmo, sino comunicación sana.Getty Images
alt="alt="Un joven con auriculares caminando por una calle llena de gente""
  Ocupar espacioNo suelen disculparse por cada pequeño roce o inconveniente inevitable de la vida cotidiana, como cruzarse con alguien en una calle concurrida o rozarse con otra persona en el transporte público. Distinguen entre una falta real de consideración y los accidentes normales del día a día.Getty Images
alt="alt="Padres muy disgustados regañan a su hija.""
  Mostrarse vulnerableReconocer emociones, admitir miedos o compartir inseguridades no les parece motivo de vergüenza. Al contrario, entienden que la vulnerabilidad puede fortalecer los vínculos y favorecer relaciones más honestas y profundas.Getty Images
  Descansar porque síNo necesitan justificar cada momento de descanso con una larga lista de tareas completadas. Comprenden que descansar es una necesidad humana y que el bienestar no debería depender exclusivamente de la productividad.Getty Images
alt="alt="Una mujer pensando""
  Cambiar de opiniónCuando descubren nueva información o simplemente evolucionan, no temen modificar sus ideas. Cambiar de opinión no es una señal de debilidad, sino de crecimiento personal y mentalidad abierta.Getty Images
  No saber algoNo sienten la obligación de tener siempre todas las respuestas. Admitir que desconocen un tema les permite aprender, preguntar y seguir desarrollándose sin la presión de aparentar una perfección imposible.Getty Images
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  Disfrutar de sus pequeños placeresYa sea leer, dar un paseo, ver una serie o dedicar tiempo a una afición, no se disculpan por aquello que les hace felices. Entienden que los pequeños momentos de disfrute son una parte importante de una vida plena.Getty Images/Westend61
alt="alt="Un joven dice adiós desde el coche a sus padres""
  Marcharse cuando quieren irseCuando sienten que una reunión, una conversación o un evento ha llegado a su fin, no suelen quedarse por compromiso eterno. Saben escuchar sus propios límites y entienden que retirarse a tiempo también es una forma de cuidarse.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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