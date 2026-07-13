David Beckham defiende a Victoria por su reacción viral en el partido entre Inglaterra y Noruega en el Mundial con una explicación que no vimos venir

Victoria y David Beckham junto a su hijo Romeo Beckham en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra

Todo el mundo sabe que Victoria Beckham no es la persona más expresiva del mundo. Ni lo era cuando formaba parte de las Spice Girls, y donde se esperaría que lo fuera, ni tampoco en la siguiente etapa de su biografía, cuando se consolidó como diseñadora de moda, que es lo que realmente quería.

Pero es que tampoco lo es en su vida personal. Pese a ser una de las mujeres más famosas del mundo, y matriarca de una familia de celebrities -lo que incluye escándalo con su hijo mayor-, ella suele permanecer impertérrita ante todo y ante todos.

Los Beckham, salgo Victoria, viviendo al máximo el partido de cuartos del Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega Michael Zemanek/Shutterstock/GTRES

Incluso parece que la cosa no va con ella cuando las cámaras le enfocan y se produce un momentazo de esos que provocan la euforia en prácticamente todo el mundo... menos en ella. Esto es lo que ocurrió el sábado 11 de julio en el partido que disputaron Noruega e Inglaterra en el Estadio Miami y que correspondía a los cuartos de final del Mundial 2026.

La emoción estaba a flor de piel. La selección revelación y los ingleses estaban empatados a uno. Llegó la prórroga, y en el minuto 93, Jude Bellingham sentenció el partido con un segundo gol que terminaría dando la victoria a los británicos.

Los Beckham, salvo Victoria, celebrando el gol contra Noruega que dio el pase a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 Javier García/Shutterstock/GTRES

Fue entonces cuando los aficionados ingleses se vinieron arriba, y, entre ellos, por supuesto, los Beckham, situados en el palco del estadio y colocados como grandes estrellas ante la ausencia de la familia real británica, con el futbolero príncipe Guillermo más pendiente de Wimbledon.

David lo dio todo, su hijo Romeo, lo mismo, pero también Cruz y Harper y hasta Jackie Apostel, pareja de Cruz Beckham. A todos parecía que se les iba la vida de la emoción y la alegría, pero no ocurrió lo mismo con su esposa, madre y suegra, que permaneció sentada, y no expresó emoción alguna, ni alegría, ni tristeza. Tampoco diríamos que apatía o indiferencia. No expresó nada.

Ella es más de celebrar por dentro

Sí que es verdad que cuando Inglaterra selló su pase a semifinales, se levantó y aplaudió, pero claro, el meme ya estaba hecho. Eso sí, no tardó en haber una respuesta a la divertida polémica. No fue cosa de Victoria Beckham, a la que le da tan igual que tras el partido se fue de fiesta con unos amigos en Miami con los que posó con la misma cara inexpresiva de siempre, sino de su marido.

Sucedió en la cuenta de Instagram de la cómica Jenny Johnson, que compartió unas fotos del momentazo en el partido en el que la diseñadora parece que está ahí como podría estar en el salón de su casa mirando por la ventana.

"Quería dedicar un momento a destacar a la fan número uno de Inglaterra, Victoria, Lady Beckham. ¡No hay nada como animar con todas tus fuerzas a Inglaterra desde casa y que, de repente, la realización enfoque a Victoria y veamos esa clásica sonrisa de la Spice Pija! ¡Es tan contagiosa!", señaló Jenny Johnson.

"Antes pensaba que yo me emocionaba mucho viendo deportes, ¡pero Victoria deja mi entusiasmo a la altura del betún! Cada vez que la veo, grito: '¡SPICE UP YOUR LIFE!', porque su energía es absolutamente electrizante”, añadió la humorista.

David Beckham lo vio y no pudo evitar responder para 'defender' a su esposa. "Ella estaba celebrando por dentro, lo prometo. Sus reacciones fueron un poco más lentas que las mías", comentó con mucho humor el exfutbolista. Nos lo tendremos que creer...