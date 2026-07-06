De la euforia de Ingrid Alexandra al remo vikingo del príncipe Haakon: la familia real noruega lo da todo con su selección

Noruega hizo historia este domingo en el Mundial 2026. La selección vikinga, con Haaland a la cabeza, consiguió por primera vez el pase a cuartos después de vencer a Brasil, dejando escenas de absoluta euforia entre sus aficionados. Entre ellos, los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, que viajaron a Nueva York para animar a su equipo.

Los hijos de Haakon y Mette-Marit ya estuvieron en un partido de la fase de grupos, donde se sumaron al remo vikingo, pero no quisieron perderse la oportunidad de su selección de hacer historia y lo celebraron totalmente entregados.

La realización del partido captó a la princesa Ingrid Alexandra, la futura reina de Noruega, abrazando totalmente eufórica a su hermano después de uno de los goles de Haaland, y sufriendo durante varios momentos del encuentro ante la relevancia del momento.

Tras el partido, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus quisieron bajar al vestuario para felicitar personalmente a los jugadores, y especialmente a Erling Haaland, ataviado únicamente con una toalla, que se ha convertido en una de las grandes figuras del mundial con siete goles.

Una familia totalmente volcada con su selección

A pesar de que los hijos de Haakon y Mette-Marit fueron los únicos miembros que viajaron a Estados Unidos, toda la familia está volcada con la ilusión que está generando el equipo. En las horas previas al encuentro, los reyes Harald y Silvia enviaron un mensaje a los jugadores para desearles suerte y recordar que todo el país estaba con ellos.

Después de la gesta, miles de noruegos se desplazaron hasta Slottsplassen, la explanada frente al Palacio Real de Oslo. Ante la noche eufórica que estaba viviendo la capital noruega, el príncipe Haakon decidió unirse a los aficionados y hacer el Viking Row como uno más, ataviado con la bufanda de la selección.

Esta mañana, la familia real ha compartido en su cuenta de Instagram algunas imágenes de las celebraciones, y dos fotografías en las que Haakon aparece junto a Mette-Marit viendo el partido desde su residencia. Se trata de la primera imagen de la princesa heredera desde que se sometió a un trasplante de pulmón el pasado 18 de junio.

La familia real noruega no es la única que está entregada con su selección. En los comienzos del Mundial, los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, acompañados por su hija Ariane, lo dieron todo para animar a la selección de Países Bajos desde Texas. Además, los royals también se desplazaron para apoyar a la pequeña isla de Curazao y terminaron bailando con el equipo en los vestuarios.

En el caso de la familia real española, Felipe VI ha sido el único que ha asistido a un partido. Concretamente, al choque entre España y Uruguay en México después de ser invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchos ciudadanos esperaban la presencia de algún miembro de la familia, como la infanta Sofía o la princesa Leonor, este lunes en el importante partido de octavos de final contra Portugal, pero según la agenda no habrá presencial royal en el palco. Habrá que esperar una sorpresa o que la Selección Española siga avanzando en el torneo.