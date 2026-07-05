¿Un deporte para hombres de mediana edad? La Fórmula 1 también es cosa de chicas

Cuando se piensa en el espectador habitual de Fórmula 1, la imagen que se viene a la cabeza es la de un hombre de media edad. Hasta hace no tanto, ese era el público principal del deporte de motor, pero la cosa está cambiando a un ritmo vertiginoso.

Los datos lo dejan claro: en 2025, casi la mitad de los nuevos fans de la Fórmula 1 fueron mujeres. Por ponerlo en perspectiva, hace una década el público femenino representaba el 8% del total de espectadores, mientras que actualmente asciende al 42%.

Las mujeres que están cambiando este deporte, desde la conversación social hasta la manera de consumirlo, son especialmente jóvenes y valoran la participación de los anunciantes y marcas que entran a formar parte del ecosistema. De hecho, según las cifras de un estudio elaborado por la propia Fórmula 1, el 70% de los encuestados de la generación Z revelan que el deporte representa un “estatus e imagen” que les atrae.

Además, siete de cada diez fans jóvenes interactúan a diario con el contenido relacionado con la Fórmula 1. También son los miembros de esta generación los que están más dispuestos a gastar en las firmas que patrocinan o colaboran con el deporte. Concretamente cuatro de diez, cuando a nivel global los datos son una de cada tres personas.

La apuesta por Drive to survive

¿Cuándo empieza este cambio de tendencia hasta un público más femenino y joven? Probablemente sea una suma de factores, entre ellos la entrada de las mujeres en el deporte en general, pero todos los expertos en el sector coinciden en el impacto que ha tenido la serie Drive to survive, que se emite en Netflix y que estrenó su primera temporada en 2019.

El lanzamiento de la docuserie, que sigue a los pilotos y los jefes de equipo, fue una de las medidas de promoción del conglomerado Liberty Media, que adquirió los derechos de la competición en 2017. Desde ese momento, se empezó a intentar captar otros públicos y nuevos espectadores, algo que, a juzgar por los datos, con 43 millones de fans femeninas nuevas al año, ha salido redondo.

Drive to survive estrenó en febrero su octava temporada, en la que se ha abordado de todo: desde resultados deportivos, hasta conspiraciones de poder e incluso momentos muy personales de los pilotos. La fecha de estreno, el 27 de febrero, coincidió con Los Bridgerton, y esa conjunción dejó claro que a los intereses de las chicas jóvenes no se limitan a una serie romántica.

De hecho, no fueron pocas las fans que celebraron por todo lo alto poder disfrutar del fin de semana intercalando un capítulo de la serie deportiva con otro del exitoso drama romántico.

Él éxito de Drive to survive también sirvió para poner en marcha F1: la película, una cinta protagonizada por Brad Pitt y Javier Bardem que estuvo nominada a Mejor película en la última edición de los Oscar. En la ficción todos los pilotos hacen pequeños cameos y está producida, entre otros, por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

El impulso de la F1 Academy

A pesar de que el público femenino es cada vez mayor, eso no significa que haya pilotos mujeres en la parrilla de salida del mundial de F1. De hecho, la última mujer en participar en un gran premio fue la italiana Lella Lombardi en 1976.

Para intentar facilitar el acceso al deporte de más mujeres, en 2023 se fundó la F1 Academy, una competición en la que solo compiten mujeres con una estructura similar a la de la competición principal. Para algunos especialistas es una manera de visibilizar la presencia femenina en el deporte de motor, mientras que para otros separar a las mujeres y no integrarlas en la Fórmula 1 es un atraso.

La piloto Natalia Granada, en Inglaterra el pasado abril Formula 1 via Getty Images

A pesar de que el método quizá no es perfecto, la F1 ofrece a las chicas que quieren ser pilotos los recursos a los que tradicionalmente no han tenido acceso como entrenamiento específico para la competición, fondos económicos y pasar tiempo en la pista para familiarizarse con la competición.

La F1 Academy también ha cautivado a numerosas firmas que han querido ejercer como patrocinadores de las escuderías o colaborar con la competición. Una de las últimas es el gigante de la cosmética Sephora, que se ha convertido esta temporada en socio principal de la F1 Academy y, además, ha brindado su apoyo a la piloto española Natalia Granada.

Un escaparate 'lifestyle'

La Fórmula 1 siempre ha estado ligada al lujo, con patrocinios y marcas que buscaban estar en el paddock, como relojes de alta gama, hoteles de lujo o bebidas alcohólicas premium. Sin embargo, la presencia de grandes firmas se ha intensificado en los últimos años y, de hecho, casas de marroquinería como Louis Vuitton patrocinan algunos grandes premios. Por su parte la firma de relojería TAG Heuer es la encargada de patrocinar Madring, el Gran Premio de Madrid que se presentó en junio.

Hace apenas unas semanas, Gucci también anunció no solo que sería uno de los patrocinadores de la escudería Alpine, sino que daría nombre al equipo. Hasta la cosmética ha entrado de lleno en el rey de los deportes de motor, con la escudería Aston Martin, para la que compite Fernando Alonso, aliándose con la firma de belleza Elemis para lanzar una colección, algo impensable hace una década. Hace un año, el equipo también montó una pop up en el centro de Londres en la que servían té matcha a todos los fans que querían pasarse por la zona.

El deporte se ha convertido en la plataforma perfecta para las marcas de estilo de vida gracias a este cambio de público y los propios pilotos son algunos de los mejores embajadores. El caso más evidente es de el británico Lewis Hamilton, que ha convertido sus llegadas a los circuitos en auténticas pasarelas de moda en las que hace un enorme despliegue de ropa, calzado y accesorios. Por su parte Carlos Sainz es desde hace años embajador de L'Oreal y no es extraño verlo en alfombras rojas como la del Festival de Cannes.

Lewis Hamilton, llegando al Gran Premio de Mónaco Formula 1 via Getty Images

Hamilton pilota para Ferrari, que también ha dado el salto a la moda. La firma de automoción lanzó una línea de ropa en 2021 y actualmente incluso desfila en la Semana de la Moda de Milán y ha vestido a estrellas como Beyoncé o Rihanna.

Que las marcas estén cada vez más presentes hace que los rostros conocidos y los influencers también sean habituales en los grandes premios. En los últimos años hemos visto en el paddock de Barcelona a estrellas como Shakira o Rosalía, y hace unas semanas María Pombo viajó a Miami para ver la carrera de la mano de Givenchy Beauty.

La fiebre por la Fórmula 1 parece no haber tocado techo, por lo que se esperan más estrellas, más firmas, todavía mejores datos de audiencia y más mujeres cautivadas por este deporte de aquí a que termine la temporada en diciembre.