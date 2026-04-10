Los jóvenes de Nueva York han encontrado una salida ante sus malas perspectivas laborales: la construcción

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) y de las tecnologías ha llevado a que la mayoría de jóvenes de Nueva York opten por trabajos técnicos, como el de la construcción. Un ejemplo es el de Eddy Álvarez, un residente de Queens, quien ha conversado en una entrevista con The New York Times, sobre este nuevo paradigma .

Algunos de los motivos que han llevado a que los jóvenes opten por este tipo de trabajos son el auge de la IA, las escasas perspectivas laborales o el alto coste de la universidad. "Esa es una de las cosas que más me atrae de este trabajo, porque es algo que, por el momento, la IA no puede hacer", señala otro joven, de 29 años, al diario estadounidense.

Este aumento repentino del interés por estos trabajos no solo se limita a Nueva York, donde sindicatos como el del hierro han experimentado un crecimiento de solicitudes de empleo de hasta el 20%, sino que también se expande al resto del país, según explica un director de los sindicatos de la construcción de Norteamérica. De hecho, los oficios de acabado han visto un aumento del 50% entre 2023 y 2024.

Las vías por las que se está difundiendo este interés entre los jóvenes son las redes sociales, además del boca a boca. "Muchas personas que hicieron fila en las últimas semanas se enteraron de las oportunidades a través de cuentas como Workers Club NYC, que anuncia cúando se distribuirán las solicitudes de aprendizaje", explican desde el medio.

Este interés se puede comprobar, además, en la media de edad de estos trabajadores. Antes, los solicitantes solían tener treinta y pico años, mientras que ahora son más jóvenes y rondan la década de los 20. Otro de los motivos que han llevado a esta situación es el actual mercado laboral, el cual se encuentra atravesando su peor momento en años para los recién graduados.

"A los jóvenes neoyorquinos les está resultando cada vez más difícil incorporarse al mercado laboral", señala en este sentido Mark levine al diario estadounidense, donde afirma que se trata de una "tendencia que debería hacer sonar las alarmas a cualquiera que observe nuestra economía".