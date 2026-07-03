Lo que dice Anabel Alonso sobre las redes sociales hará reflexionar a muchos antes de "darle a la tecla"

Manu Sánchez recibió este jueves en El perro andaluz a la actriz y humorista Anabel Alonso, que habló sobre las redes sociales y su relación con ellas a lo largo de los años. En el programa de TVE contó que ha optado por reducir su actividad en X.

Concretamente, en esta red social ha experimentado el fenómeno de los 'haters', de los que dijo que son "una panda de cobardes e indocumentados" que no le "merecen ningún respeto", por lo que no les da mayor relevancia.

Si por algo es conocida Anabel Alonso es por su identificación política abiertamente progresista. No obstante, en El perro andaluz confesó que ahora se mantiene al margen de muchos debates.

Según la actriz de series como 7 vidas, no es "porque no tenga cosas que decir" o porque le hayan hecho "mella" las polémicas a las que se ha enfrentado, sino porque está cansada de dar la cara donde mientras ocultan su identidad.

"Yo pienso antes de darle a la tecla y soy consecuente con lo que digo, pero me he cansado de jugar en esa corrala de anonimato en la que se dicen barbaridades", explicó a Manu Sánchez.

Asimismo, aseguró que "nunca" se ha planteado dejar las redes sociales. Anabel Alonso, sin embargo, remarcó que seguirá "repartiendo estopa" a diestro y siniestro, siempre desde la visión de que "el pensamiento único es una aberración", y desde la convicción de que cualquier critica contra "Donald Tramposo" se queda corta.

¿Quién es Anabel Alonso?

Anabel Alonso (Barakaldo, 1964) es una de las caras más reconocibles de la televisión española. Actriz, humorista y presentadora, inició su carrera a finales de los años ochenta y alcanzó la popularidad gracias a varias series de televisión.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, también ha desarrollado una intensa actividad en el teatro, el cine y el doblaje. Anabel Alonso se ha caracterizado por la versatilidad; además de actuar, ha presentado programas de televisión y ha puesto voz a personajes de cine.

Más allá de su faceta artística, Alonso es también una figura muy activa en el debate público y las redes sociales, donde suele expresar opiniones sobre temas sociales y de actualidad.