Adam Levine recuerda que Maroon 5 sobrevivió a los 2000

Rondaba el año 2003 o 2004 cuando en toda radio que se preciase sonaban esos She Will Be Loved o This Love. Los responsables eran un secreto de Los Ángeles llamados Maroon 5 encabezados por un carismático y con una característica voz nasal llamado Adam Levine.

Maroon 5 fue responsable de videos de adolescentes, carpetas de institutos –recordemos esa sexy foto de Adam Levine en la que mostraba su cuerpo completamente tatuado–, pero también marcaron su estilo propio.

Un repertorio muy completo

Sus canciones han trascendido en el tiempo, aunque sus últimos discos no lo hayan hecho tanto. Así lo demostraron con ese Harder to Breathe con el que comenzaron su espectáculo de este martes en el Festival Starlite de Marbella poco pasadas las 22:10 después de que sonara Good Vibrations de Beach Boys.

A ellos le siguieron otros como Lucky Strike o hits de ese Songs about Jane que tantos records de ventas batió como This Love, coreado al unísono por los asistentes al precioso entorno que son las canteras de Marbella donde tiene lugar el festival.

Un público internacional completamente entregado al baile del cantante, que se quedó en camiseta de tirantes para la ocasión y coronó este tema con un aplaudido solo de guitarra, algo que repitió de otros éxitos

A esta se sumaron otras tantas coreadas como ese Stereo Hearts junto a Gym Class Heroes o himnos como One more night, Animals o Makes me wonder.

El recinto, que acoge con su iluminación un oasis en la montaña marbellí, envolvió en un espectacular ambiente en el que Levine, a pesar de no decir ni una palabra en castellano, se metió al público en el bolsillo con cada juego de voces y cada baile.

She Will Be Loved, uno de los grandes momentos

En un She Will Be Loved que consiguió revivir los adolescentes interiores de buena parte de los asistentes acabó de consagrar un setlist cargado de éxitos y con una ejecución perfecta.

La instrumentación también se hizo notable en temas como Memories o Girl like you, alguno de los momentos más emotivos de la noche. Pero el público se despidió de un Levine que acabó de desatar los suspiros de buena parte del público al quitarse la camiseta tras el bus, con una icónica Payphone y Sugar.