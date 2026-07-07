Darío y Luis, técnicos de aire acondicionado, sobre la gran pregunta al comprar un split: "Todo el mundo quiere que suene poco"
Los dos expertos replantean esa duda con otra pregunta que deben hacerse todos los compradores.
España se asa bajo una ola de calor que cada vez para llegar más lejos. Otros países de nuestro entorno y más allá sufren con igual fuerza los embates de un más que evidente calentamiento global. Cada verano no es que haga más calor, es que lo hace con más regularidad, sin descanso para refrescarse. En esta época toca agarrarse a ventiladores, helados y quien pueda, a los aires acondicionados en sus casas y oficinas.
Pero también son fechas de compras urgentes de aparatos de aire acondicionado para aquellos que contemplan lo difícil que es simplemente estar en su hogar con temperaturas de 30 o 40 grados. De dormir por la noche ni hablamos.
Y para dormir muchos tiran de un aparato de aire acondicionado en su propio dormitorio, los llamados 'split', un recurso que asegura fresquito en la habitación, pero también ruido. Al respecto, Darío y Luis, técnicos de aire acondicionado, han explicado los aspectos clave de estos dispositivos en el canal de YouTube 'Sector Oficios Podcast'.
"La diferencia de calidad en las marcas premium y en las máquinas de rango más alto sí se notan. Y especialmente el ruido, a nivel sonoro, explican los expertos, que dejan claro que, como profesionales, "ya al abrir la caja y ver la chapa te das cuenta de una calidad u otra".
Preguntados por el asunto del ruido, quizás la gran preocupación de los clientes, Darío y Luis dejan claro que "es un asunto muy curioso, porque todo el mundo te pide 'quiero algo que suene poco'". A modo de respuesta, uno de ellos admite que siempre recurre a una pregunta sobre ese ruido: "¿Dentro o fuera?... Y nadie sabe responder".
"Si lo que quieres es no molestar al vecino porque está muy pegado a su casa, pues querrás que no suene fuera; si estás en un sitio que necesitas mantener en silencio la preocupación estará dentro", añade.
Para los expertos en aires acondicionados es difícil elegir a nivel genérico, porque "es tan amplio el abanico de opciones que tú mismo tienes que ver cuáles son tus necesidades".