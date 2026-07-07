Un periodista estadounidense manda un mensaje a Trump tras la eliminación de EEUU del Mundial: "Gracias por permitir que se burlen de nuestro equipo"

El presidente estadounidense Donald Trump, en el Despacho Oval, antes de firmar una orden ejecutiva sobre reparaciones de vehículos, el 29 de junio de 2026.

El Mundial de 2026, que se disputa en EEUU, México y Canadá, estaba siendo tranquilo en lo que a lo deportivo respecta, hasta que apareció Donald Trump. El mandatario estadounidense se quejó de una tarjeta roja a Folarin Balogun, la estrella de la selección del país, que le impedía jugar en los octavos de final contra Bélgica.

La tarjeta roja fue suspendida. Ante las informaciones de que Trump hizo una llamada a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para quejarse de la sanción, crecieron las sospechas de miles y miles de aficionados en redes sociales. Hasta la propia UEFA se quejó al respecto.

Trump apareció en público para afirmar que sí hizo la llamada, pero que no tuvo nada que ver en la decisión final, tal y como la propia FIFA asegura que el comité que decidió suspender la roja era independiente. Además, también criticó a Raphael Claus, el árbitro brasileño que expulsó al jugador.

Ante la posibilidad de que Balogun jugara el siguiente partido, a pesar de las imágenes que mostraban la entrada que justificaba la expulsión, el mundo del fútbol se ha indignado, con la propia federación de fútbol de Bélgica impugnando el partido sin importar el resultado.

"Gracias por permitir que el mundo se burle de nuestro equipo"

Por mucho que retiraran la roja a la estrella estadounidense, la selección fue eliminada del Mundial tras una goleada de Bélgica (1-4), cuyos jugadores realizaron de forma irónica el baile popular de Trump con los brazos.

Ahora, el periodista británico-estadounidense Mehdi Hasan, CEO del medio de comunicación Zeteo, ha mandado un mensaje a Trump en la red social X que ha acumulado más de 1,2 millones de visualizaciones y más de 72.000 'me gusta' en apenas unas horas.

"Gracias, Donald Trump, por permitir que el resto del mundo se burle de nuestro equipo de fútbol porque no pudiste dejar de arruinar todo en lo que metes la nariz", ha sentenciado el periodista, que no ha necesitado mucho más para dejar clara su posición.

El entrenador argentino Mauricio Pochettino, técnico del conjunto norteamericano, se pronunció después de la eliminación de su equipo y lamentó que es "muy frustrante y decepcionante que mezclemos la cosa, esta situación no afectó nuestra actuación, esto es personal".

"¿Cuál es el punto de insultar o recibir malos mensajes? Mi posición es que soy el entrenador, hay una regla para apelar e intentar que el jugador esté disponible. Estoy decepcionado con mucha gente, hablan sobre ética, integridad... No puedes mezclar política en esto", pronunció.