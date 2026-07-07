Óscar Puente, sobre que Feijóo quiera que los trabajadores de baja cobren menos: "Me parece un ejercicio de honestidad impropio de él"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a suscitar reacciones en redes sociales por sus palabras sobre las bajas laborales. El presidente del PP considera que aquellos trabajadores que se encuentren de baja deben cobrar menos y afirma que el "absentismo" es un "cáncer que no podemos pagar".

Para el líder de la oposición, que "casi un millón doscientas mil personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir". Con o sin acuerdo, sugiere que se debe "sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo".

El primero en reaccionar, después de que varios medios de comunicación se hicieran eco, ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha mandado una respuesta al respecto: "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está".

"Un ejercicio de honestidad impropia"

Una de las réplicas más sonadas ha sido la del ministro de Transportes, Óscar Puente, siempre al pie de la actualidad en la red social X, y ha dejado un tuit de lo más comentado: "Viene con la motosierra".

"En todo caso, me parece un ejercicio de honestidad impropio de él. Para que nadie se llame a engaños", ha rematado Puente en un tuit que acumula más de 2.000 'me gusta' (y subiendo) en apenas unas horas.

En un tuit posterior, añade que Feijóo "no solo no va a resolver ni uno solo de los grandes problemas que tenemos pendientes, se va a cargar lo que funciona y va a crear problemas nuevos".

Por otro lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido contra Feijóo por decir que "las bajas médicas son un cáncer": "Mintiendo y ya de paso estigmatizando. Las bajas son un acto médico y detrás de cada baja hay un profesional que la prescribe".

"Lo que hay que preguntarse es qué está enfermando a nuestra sociedad y ahí ahora mismo la vivienda es el mayor determinante social de la salud", ha defendido la ministra. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, replica: "Llama absentismo a tener un cáncer y no poder ir a trabajar porque no distingue una cosa de la otra".

"Quiere hacer lo que Merz en Alemania, ir al dictado de los empresarios y contra los trabajadores", asegura.