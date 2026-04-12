Los sanitarios alertan de los riesgos de informarse sobre salud en redes y se dirigen a los jóvenes: "No te enredes, habla con tu médico"

Un tratamiento milagroso, una receta para adelgazar en dos días o un ungüento para lucir una piel perfecta. En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una fuente de información falsa que hace peligrar la salud mental y física de los más jóvenes. Por ello, la Organización Médica Colegial (OMC) ha lanzado una campaña dirigida especialmente a los adolescentes en la que alertan sobre la desinformación y advierten del riesgo de las pseudoterapias y el intrusismo.

Con el lema #noteenREDES, habla con tu médico, el organismo ha publicado cuatro vídeos adaptados a los lenguajes y los formatos de las redes sociales más conocidas entre los jóvenes (TikTok, YouTube o Instagram) en ls que tratan de desmontar algunos de los contenidos más extendidos entre los adolescentes. Es decir, estos mensajes "seductores", pero "de alto riesgo para la salud individual o colectiva como el movimiento antivacunas", como se asegura en la campaña recogida por Abc.

"El mensaje es claro y directo: no te dejes engañar por vídeos virales, sospecha, consulta siempre fuentes oficiales, desconfía de soluciones mágicas, contrasta la información y habla con tu doctor", aseguran estos expertos en unas declaraciones recogidas por el periódico.

La información, siempre respaldada en evidencia científica

La campaña se enmarca en la línea de acción de la OMC contra las pseudociencias y pseudoterapias y recuerda. Los médicos del organismo recuerdan a los ciudadanos, tal como reza la publicación, que tienen derecho a tomar decisiones sobre su salud basándose en la información realizada por el médico colegiado y habilitado para el ejercicio, y ofrece fuentes para verificarlo en espacios como la web de la Organización Médica Colegial.

De esta forma, los profesionales sanitarios animan a las instituciones académicas y científicas a difundir y compartir los vídeos bajo el hashtag #noteenREDES.

La depresión es un trastorno grave

En uno de los vídeos publicados por el organismo, desmontan uno de los bulos más populares en el mundo de las redes: "La depresión se cura con optimismo y ánimo". Los médicos aseguran que la dolencia es trastorno mental serio que aparece por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, que requiere de tratamientos adecuados y seguimiento por parte de profesionales y expertos.

"No te dejes engañar por vídeos virales", continúa la OMC en su vídeo. "Consulta siempre fuentes fiables, desconfía de soluciones mágicas, contrasta la información y habla con tu médico", sentencia. "No te dejes guiar", culmina.