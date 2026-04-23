Amaia da el salto definitivo: protagonizará el mítico Tiny Desk de NPR

Amaia Romero en la gala de los premios GQ Hombre del año el pasado mes de noviembre.

Amaia Romero vuelve a situarse en el foco internacional con un movimiento que no pasa desapercibido. La cantante será la protagonista del próximo episodio del Tiny Desk, el icónico formato de conciertos de la radio pública estadounidense NPR, y su actuación verá la luz este mismo jueves.

El anuncio ha llegado a través de las redes sociales de la emisora, que ha compartido una imagen de la artista en el ya reconocible escritorio donde se graban estas actuaciones. Un escenario pequeño en tamaño, pero enorme en prestigio dentro de la industria musical.

Un formato que convierte actuaciones en momentos virales

El Tiny Desk no es un concierto cualquiera. Se trata de uno de los formatos más influyentes del panorama actual, donde artistas de todo el mundo ofrecen versiones íntimas y muy cuidadas de su música. Pasar por ahí no solo es un reconocimiento, sino también una puerta a una audiencia global.

Por ese mismo espacio han pasado nombres como Adele, Coldplay, Bad Bunny o Olivia Rodrigo, lo que da una idea del nivel del escaparate en el que ahora entra Amaia.

De 'Operación Triunfo' a consolidarse como artista única

Amaia, de 27 años y originaria de Pamplona, se dio a conocer en 2017 tras ganar Operación Triunfo, un trampolín que la llevó también a representar a España en Festival de Eurovisión.

Desde entonces, ha construido una carrera marcada por la personalidad y la experimentación. Sus discos -Pero no pasa nada, Cuando no sé quién soy y Si abro los ojos no es real- reflejan una evolución constante, combinando influencias que van del pop al flamenco sin perder su sello propio.

Mucho más que música

En los últimos años, Amaia también ha ampliado su perfil artístico. Ha participado en la serie La Mesías, donde su interpretación le valió una nominación a los premios Feroz, y ha tenido un cameo en la película Amarga Navidad de Pedro Almodóvar.

Este salto al Tiny Desk llega, por tanto, en un momento clave de su carrera, donde ya no solo es una artista consolidada en España, sino también una figura cada vez más reconocida fuera.

Un paso más en la internacionalización

Con esta actuación, Amaia se une a otros artistas españoles que ya han pasado por este formato, como C. Tangana, María José Llergo o Silvia Pérez Cruz.

Todo apunta a que su actuación no solo será un nuevo hito en su trayectoria, sino también uno de esos vídeos que, en cuestión de horas, empieza a circular por todo el mundo.

Porque el Tiny Desk no es solo un concierto: es una oportunidad de convertirse en viral. Y Amaia ya está dentro.