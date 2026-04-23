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Amaia da el salto definitivo: protagonizará el mítico Tiny Desk de NPR
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Amaia da el salto definitivo: protagonizará el mítico Tiny Desk de NPR

La artista española se suma a un escenario por el que han pasado estrellas globales como Adele o Bad Bunny.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Amaia Romero en la gala de los premios GQ Hombre del año el pasado mes de noviembre.
Amaia Romero en la gala de los premios GQ Hombre del año el pasado mes de noviembre.Pablo Cuadra

Amaia Romero vuelve a situarse en el foco internacional con un movimiento que no pasa desapercibido. La cantante será la protagonista del próximo episodio del Tiny Desk, el icónico formato de conciertos de la radio pública estadounidense NPR, y su actuación verá la luz este mismo jueves.

El anuncio ha llegado a través de las redes sociales de la emisora, que ha compartido una imagen de la artista en el ya reconocible escritorio donde se graban estas actuaciones. Un escenario pequeño en tamaño, pero enorme en prestigio dentro de la industria musical.

Un formato que convierte actuaciones en momentos virales

El Tiny Desk no es un concierto cualquiera. Se trata de uno de los formatos más influyentes del panorama actual, donde artistas de todo el mundo ofrecen versiones íntimas y muy cuidadas de su música. Pasar por ahí no solo es un reconocimiento, sino también una puerta a una audiencia global.

Por ese mismo espacio han pasado nombres como Adele, Coldplay, Bad Bunny o Olivia Rodrigo, lo que da una idea del nivel del escaparate en el que ahora entra Amaia.

De 'Operación Triunfo' a consolidarse como artista única

Amaia, de 27 años y originaria de Pamplona, se dio a conocer en 2017 tras ganar Operación Triunfo, un trampolín que la llevó también a representar a España en Festival de Eurovisión.

Desde entonces, ha construido una carrera marcada por la personalidad y la experimentación. Sus discos -Pero no pasa nada, Cuando no sé quién soy y Si abro los ojos no es real- reflejan una evolución constante, combinando influencias que van del pop al flamenco sin perder su sello propio.

Mucho más que música

En los últimos años, Amaia también ha ampliado su perfil artístico. Ha participado en la serie La Mesías, donde su interpretación le valió una nominación a los premios Feroz, y ha tenido un cameo en la película Amarga Navidad de Pedro Almodóvar.

Este salto al Tiny Desk llega, por tanto, en un momento clave de su carrera, donde ya no solo es una artista consolidada en España, sino también una figura cada vez más reconocida fuera.

Un paso más en la internacionalización

Con esta actuación, Amaia se une a otros artistas españoles que ya han pasado por este formato, como C. Tangana, María José Llergo o Silvia Pérez Cruz.

Todo apunta a que su actuación no solo será un nuevo hito en su trayectoria, sino también uno de esos vídeos que, en cuestión de horas, empieza a circular por todo el mundo.

Porque el Tiny Desk no es solo un concierto: es una oportunidad de convertirse en viral. Y Amaia ya está dentro.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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