Antonio Banderas explica por qué su hija, Stella del Carmen, eligió Valladolid para su boda
El enlace ha tenido lugar en un pueblo de la Ribera del Duero.

Antonio Banderas sale a brindar con la prensa en la boda de su hija, Stella del Carmen.GTRES

Este fin de semana ha tenido lugar una de las bodas del año, de esas que copan las revistas y que llegan a resonar fuera de nuestras fronteras. Este sábado Stella del Carmen Banderas, hija de los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha casado con el también actor Alexander Gruszynski.

La pareja se ha dado el sí en el exclusivo hotel Abadía Retuerta LeDomaine de Sardón de Duero, en Valladolid. ¿Por qué han elegido este enclave, si residen en Estados Unidos y las raíces de los Banderas son más malagueñas?

El propio padre de la novia lo explicó cuando este sábado salió para brindar con la prensa para celebrar un día tan especial, en un gesto muy suyo.

Como recoge El Norte de Castilla, Antonio Banderas contó que su hija había elegido ese lugar porque él había estado allí anteriormente en un viaje con amigos por toda España.

  Antonio Banderas, brindando con la prensa.GTRES

"Cuando ya me dice que se iba a casar, un día, repasando álbumes de fotos y historia, vio una iglesia, consagrada ya, pero que se construyó en el siglo XII, que era una maravilla y de alguna forma estaba en su cabeza celebrar un espacio como este", relató sobre las fotos en las que salía el complejo que albergó la boda.

Según Banderas, Stella del Carmen quería casarse en España "en cualquiera de las formas": "Ha sido un poco el espacio lo que nos ha traído hasta aquí y después que contaba con la facilidad como para atraer a 200 personas y poder alojarlas sin dificultad".

"Lo que sí me gustaría es agradecer a la gente de aquí, de Castilla y de Valladolid y de los pueblos lo bien que se han portado con nosotros", agregó el intérprete, apunta El País.

El hotel, una abadía del siglo XII convertida en alojamiento de lujo y bodega, les podía proporcionar privacidad e incluso que los invitados pudieran aterrizar en helicóptero. El establecimiento, de cinco estrellas, cuenta con 30 habitaciones (27 dobles y tres suites), mayordomía las 24 horas, un santuario wellness y spa y otras comodidades.

