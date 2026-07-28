Cucurella cumple con su palabra: así es el tatuaje de Luis de la Fuente que luce en el brazo

Durante el Mundial, Marc Cucurella volvió a demostrar que es uno de los jugadores más carismáticos de la selección, además de ganarse a la afición española derrochando sentido del humor.

Medio en broma medio en serio, durante la participación de la Roja, mientras iban superando fases, el ya jugador del Real Madrid prometió tatuarse la cara del seleccionador Luis de la Fuente si conseguían proclamarse campeones. Y pasó: derrotaron a Argentina en una final de infarto y todos los ojos se concentraron en el lateral izquierdo pues una promesa está para cumplirla.

Nueve días después, Cucurella ha hecho gala de su compromiso y ya luce en su antebrazo izquierdo la réplica en tinta de un retrato del seleccionador con la Copa del Mundo en la mano.

El dibujo, de unos cinco centímetros de tamaño, es obra de Joaquín Ganga, un tatuador murciano, concretamente de El Palmar, en el que también ha confiado su paisano Carlos Alcaraz, además de Ilia Toupuria, Georgina, Heidi Klum, Anuel AA o Arcangel, entre otras celebridades.