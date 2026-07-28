La nueva ley del tabaco toma el camino opuesto al de la mayor organización antitabaco del mundo

El proyecto de la nueva ley del tabaco aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros tiene como uno de sus principales objetivos "equiparar la regulación de productos relacionados con el tabaco", tal y como confirmó la ministra de Sanidad, Mónica García.

Ese posicionamiento, sin embargo, es opuesto al de Action on Smoking and Health (ASH), la mayor organización antitabaco del mundo. La misma ha publicado recientemente una investigación en la que ha alertado de que millones de fumadores del Reino Unido están desarrollando una percepción errónea sobre el vapeo al creer que es tan perjudicial o incluso más dañino que fumar.

En ese sentido, cabe destacar la existencia de estudios científicos que avalan que el vapeo, aunque no es inocuo, sí que es menos perjudicial para la salud que fumar cigarrillos. Un ejemplo es el publicado en febrero de este mismo año por la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo de Francia (ANSES).

Una percepción errónea del riesgo que tiene consecuencias

Lo peligroso, según ASH, es que esa percepción errónea del vapeo está alejando a los fumadores de herramientas que podrían ayudarles a abandonar el cigarrillo. "Es preocupante que la percepción pública sobre el vapeo esté ahora tan alejada de lo que dice la evidencia científica", ha expresado al respecto la directora ejecutiva de ASH, Hazel Cheeseman.

"Si alguien cree que vapear es tan perjudicial como fumar, será menos probable que utilice el vapeo para dejar de fumar y más probable que abandone el vapeo y vuelva a los cigarrillos. Ambos resultados son mucho peores para su salud", ha añadido Cheeseman.

Es significativo que este aviso no procede de la industria ni de organizaciones favorables a la nicotina, sino de una de las entidades antitabaco más reconocidas e influyentes, que durante décadas ha sido una referencia para las políticas de control del tabaquismo en Reino Unido.

El mensaje de ASH adquiere especial relevancia en un momento en el que España avanza hacia una legislación que reduce las diferencias regulatorias entre fumar y otros productos alternativos. Ese camino, según la organización, provoca que los fumadores piensen que todos los productos son igual de perjudiciales, lo que puede acabar haciendo que el consumo de cigarrillos no disminuya.