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San Sebastián aprueba una tasa turística con un tope de seis noches: estas son las tarifas propuestas para quien visite la ciudad
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San Sebastián aprueba una tasa turística con un tope de seis noches: estas son las tarifas propuestas para quien visite la ciudad

El ayuntamiento donostiarra ha aprobado un impuesto con el que espera recaudar ocho millones de euros anuales.

EFE
Vista de la bahía de la Concha de San Sebastián, la isla de Santa Clara y el monte Urgull desde el Monte Igueldo
Vista de la bahía de la Concha de San Sebastián, la isla de Santa Clara y el monte Urgull desde el Monte IgueldoDwi Barca | Getty Images

El Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado con carácter inicial la nueva ordenanza reguladora del impuesto turístico, que establece los importes máximos previstos -desde 1,25 euros por persona y noche en casas rurales, hasta 7 euros en cruceros- y fija un tope de pago máximo de seis noches para las estancias continuadas.

El consistorio donostiarra prevé recaudar al año unos 8 millones de euros, según la estimación que ha ofrecido el alcalde, Jon Insausti, que ha informado en rueda de prensa de que la Junta de Gobierno Local ha dado este martes 28 de julio su visto bueno al proyecto de ordenanza reguladora de la denominada 'tasa turística'.

Jon Insausti, alcalde de San Sebastián
  Jon Insausti, alcalde de San SebastiánIñaki Berasaluce/Europa Press/Getty Images

La propuesta de regulación municipal será sometida a partir de ahora a un proceso de debate y presentación de alegaciones, antes de que sea aprobada definitivamente por el Pleno de la corporación, en principio, en septiembre de 2026.

"Por fin Donostia va a poder cobrar, a partir del 1 de enero, el impuesto turístico", ha destacado el alcalde, que ha recordado que ésta es una medida "largamente reivindicada" por el consistorio de la capital guipuzcoana.

Vista de 'El Peine de los Vientos' de San Sebastián
  Vista de 'El Peine de los Vientos' de San SebastiánGetty Images

Según ha explicado, la ordenanza "ha optado por el índice más alto de la horquilla" preestablecida por la norma foral, aprobada hace dos meses por las Juntas Generales de Gipuzkoa para habilitar a los municipios a regular su cobro.

El primer edil ha precisado que la regulación prevista articula el nuevo gravamen por categorías y tipos de alojamiento turístico, no por zonas de la ciudad, de manera que los turistas que se alojen en agroturismos pagarán la tasa más baja, de 1,25 euros/persona/noche y los viajeros de cruceros, la más alta, 7 euros/persona/noche.

La Playa de la Concha en San Sebastián, Gipuzkoa
  La Playa de la Concha en San Sebastián, Gipuzkoa, tendrá bandera azul este verano.Getty Images

En los hoteles de mayor categoría, las pernoctaciones se gravarán con una tarifa de 6,5 euros, el mismo precio que tendrán que abonar quienes duerman en viviendas de uso turístico.

No pagarán ni los menores, ni desde la séptima noche

Los menores de 18 años quedarán exentos y el límite máximo de pago será de seis noches, de manera que cuando los viajeros se queden en San Sebastián más tiempo no tendrán impuesto a partir de la séptima pernocta.

Insausti ha asegurado que el objetivo de este nuevo impuesto será que quienes visitan la ciudad "contribuyan a financiar los servicios públicos" y poder gestionar así "el impacto de la actividad turística de forma más equilibrada".

EFE
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