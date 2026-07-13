Ignatius Farray, muy fiel a su estilo, retrata a Rajoy tras sus palabras sobre la selección francesa: "Parece mentira que ahora se le taché de racista"

Lejos de apagarse, el incendio provocado por los comentarios racistas de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol parece avivarse. El expresidente del Gobierno ha sido muy criticado por sus palabras tanto en España como en Francia, donde le tachan de xenófobo.

No es para menos, pues lo que en un primer momento parecía un elogio a la plantilla de Francia se convirtió en un ataque racista al destacar que en ella no hay "franceses". A este comentario acaba de reaccionar el cómico Ignatius Farray, quien ha hecho gala de su particular estilo sarcástico.

"Parece mentira que, con toda la elegancia con la que Mariano Rajoy, para no llamarles putos negros, dijo que Francia juega 'sin franceses', ahora se le taché de racista", ha ironizado el humorista canario en un comentario en X.

En un breve hilo, añadido que "para lo mal que se suele explicar habitualmente Mariano Rajoy, lo de expresar su racismo le ha salido del tirón". Seguidamente, y como conclusión, Ignatius ha recordado una de las frases más célebres del expresidente popular.

"Cuando dijo que 'Me gustan los catalanes porque hacen cosas', solo le faltó decir ESO SÍ, SIN ESPAÑOLES", ha apuntado el cómico en alusión al artículo que Rajoy publicó en El Debate tras la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial.

Críticas demoledoras desde Francia

Las declaraciones de Rajoy sobre la selección francesa han tenido respuesta al otro lado de la frontera. El diario francés Libération, uno de los principales de ese país, ha respondido al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por el artículo sobre el Mundial de fútbol que ha publicado en El Debate.

"Me alegro doblemente. Por vencer a los diablos y a los rojos, que no me gustan salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España", decía Rajoy en ese texto.

Un fragmento al que Libération responde de forma muy contundente: "En un tono verdaderamente absurdo, más propio de los desvaríos de un fascista borracho al final de una comida familiar que de las declaraciones de un antiguo líder político, Mariano Rajoy no duda en establecer un paralelismo sumamente dudoso entre la victoria de España contra Bélgica y la historia de su país".

Pero lo más demoledor viene justo después. Sobre las polémicas palabras de Rajoy sobre la selección francesa, asegurando que "tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses", Libération tacha ese comentario de "repugnante" y dice que el "artículo de opinión es tan entusiasta e ingenuo sobre la selección española como superficial (él mismo admite saber muy poco de fútbol)".