Bustinduy pone fecha máxima al próximo decreto de prórroga del alquiler: llegará antes de agosto

No hay marcha atrás ni fisuras en el plan. El Gobierno continúa negociando el nuevo real decreto-ley con la prórroga de los alquileres y otras medidas relacionadas con la vivienda para poder aprobarlo, esta vez con su convalidación en el Congreso, este mismo 2026. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha puesto fecha máxima a su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Si ya se preveía que sería antes de terminar el verano, ha concretado que será incluso antes.

En una entrevista en 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, el titular de Derechos Sociales e integrante del ala de Sumar en el Gobierno de coalición ha asegurado que el nuevo decreto, tras haber sido tumbado en votación parlamentaria con los 'noes' de Junts, PP y Vox o la abstención del PNV, llegará antes del próximo mes de agosto.

"Antes de final de mes habrá un nuevo decreto-ley para llevar de nuevo la prórroga reforzada para proteger a 3 millones de inquilinos y otra serie de medidas para atajar el que es el principal problema de la clase trabajadora en España", ha adelantado Bustinduy, para adelantar varias de las cuestiones en las que trabajan y que supone un reforma "reforzada" del anterior articulado que fue tumbado.

¿Qué cambiará en el próximo real decreto-ley?: cerco al alquiler de temporada y más IVA al uso turístico

En este sentido, Bustinduy ha adelantado que los cambios son de calado, no solo para sumar apoyos, sino respecto del alcance de la norma. Esta también incursiona en un terreno en el que comunidades como Catalunya han tomado la delantera, la regulación de los alquileres de temporada, además del alquiler por habitaciones. Sobre el primero, el ministro ha apuntado a que este modelo "se utilizan año a año para subir la renta sin ningún control", mientras que el otro "es donde vive la gente más vulnerable".

A mayores de esos dos flancos, el ministro de Derechos Sociales ha concretado que van a subir los impuestos a las viviendas de uso turístico. Si ahora el IVA se encuentra fijado en un 10%, de aprobarse y convalidarse este nuevo texto, pasaría a ser del 21%. Cabe recordar que este último es el tipo general en España con el que se grava a los productos, mientras que el que tienen actualmente se corresponde con el de carácter reducido.

¿Y los apoyos para convalidarlo?

Pero, ¿cuenta ahora el Gobierno, al menos, con los —habituales— votos del Partido Nacionalista Vasco o con los de Junts? Bustinduy ha dado pistas sobre ello, señalando que este nuevo real decreto-ley incluirá "matizaciones" que "hicieron algunos de los grupos políticos que entonces no la apoyaron". Todo apunta a una alusión al papel de los postconvergentes catalanes que, al día siguiente de hacer caer el primer decreto, se defendían señalando que "nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas" y exponiendo cinco medidas que de ser incluidas, podrían decantar su apoyo.