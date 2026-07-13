Hasta la racista extrema derecha francesa considera a Mariano Rajoy "un racista"

"El señor Rajoy es un racista, simplemente". Tras las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy acerca de la selección francesa de fútbol no es raro ver este tipo de respuestas, pero sí puede resultar más chocante saber que el autor de la cita inicial es Julien Odoul, el portavoz de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. En una entrevista con France Info, Odoul, vocero de la extrema derecha francesa, ha tildado las palabras de Rajoy como "escandalosas, vergonzosas y lamentables".

Quizás lo más sorprendente es que la reacción proviene de los herederos del Frente Nacional que fundó Jean-Marie Le Pen, alguien que muy probablemente compartiría la visión de Rajoy. Tal y como recuerda Marc Bassets en El País, el padre de Marine Le Pen dijo hace unos años que le parecía "un poco artificial hacer venir a jugadores del extranjero y bautizarlos equipo de Francia".

Aunque Marine Le Pen defiende unas ideas xenófobas y racistas en materia, por ejemplo, de migración, también lleva años tratando de distanciarse como puede de su padre, fallecido en 2025, sabedora de que no es igual de fácil lograr el apoyo del pueblo francés si uno, por ejemplo, niega el Holocausto, como sí hacía Jean-Marie, quien en 1987 aseguró que las cámaras de gas de los nazis habían sido tan solo "un detalle".

A Le Pen y a la extrema derecha francesa de Agrupación Nacional, además, no les conviene enfrentarse a los jugadores de su selección, con posibilidades de llegar a la final del Mundial si vencen a España este martes. Quizás por eso el propio Julien Odoul ha defendido en la mencionada entrevista que el único proyecto francés "es el azul, el blanco y el rojo [los colores de la bandera], sin importar el origen o la religión". "Todos estamos muy orgullosos de nuestra selección", ha querido dejar claro, consciente también de que la gran estrella francesa, Kylian Mbappé, ya hizo campaña en su día para pedir que la gente no votara a ninguna opción de la extrema derecha.

Además de Jean Marie Le Pen, Éric Zemmour, de Reconquista, un partido extremista dentro de la ya de por sí extrema derecha francesa, también dijo en su día algo muy parecido a lo que ha defendido Rajoy en su artículo. "Que en la selección francesa haya ocho jugadores negros es curioso, no representa la historia de Francia", aseguró.