Los creadores en España del nuevo Assassin's Creed, a la huelga: "No aceptaremos que los ajustes pasen por destruir 51 empleos"

Un trabajador disfrazado de un personaje de videojuego junto a la sede francesa de Ubisoft en una imagen de archivo

La industria tecnológica y la industria del videojuego siguen protagonizando una sangría de despidos sin precedentes a nivel global. Desde 2022, más de 800.000 personas han perdido su empleo en el sector, unas 120.000 solo en lo que va de 2026. La situación en el videojuego no difiere mucho: algunos registros hablan de cerca de 30.000 despidos en los últimos tres años.

Los goteos con estas malas noticias no cesan. Xbox, la marca de Microsoft en el videojuego, protagonizó hace unos años la compra más grande de la historia del sector tecnológico haciéndose con Activision-Blizzard por unos 69.000 millones de dólares. Ahora, Asha Sarna, su nueva directora, ha anunciado un "reinicio" para "sanear" el negocio despidiendo al 20% de su plantilla: 3.200 trabajadores a la calle.

De forma paralela, también avanzan los esfuerzos por sindicalizar trabajadores a lo largo del globo. Y el fenómeno también se está dando en España. En la misma semana que Ubisoft ha lanzado la nueva entrega de su popular franquicia Assassin's Creed se ha sabido que su estudio en Barcelona, responsable del juego, sufrirá un ERE que afectará a 51 puestos de trabajo.

Pie en pared contra un ERE que afecta a 51 personas

La Coordinadora Sindical del Videojuego (CSVI), el área del sindicato CGT que más presencia tiene en el sector, ha anunciado una huelga de tres días a partir de este martes 14 en el estudio Ubisoft Barcelona. Este sindicato, que tiene la mayoría en el comité de empresa de la compañía, ya convocó paros parciales en las últimas semanas como medida de presión frente al Expediente de Regulación de Empleo iniciado.

Ubisoft Barcelona quiere mediante ese ERE eliminar 51 puestos de trabajo, mientras que CSVI-CGT discute "que la supuesta necesidad de hacer ajustes pase por la destrucción" de esos empleos o por "la merma de las condiciones adquiridas". "Exigimos compromisos firmes", incidía en un reciente comunicado en el que demandan "un mandato nuevo para el estudio que asegure la permanencia de los 51 afectados".

También "un compromiso firme" para blindar a la plantilla "frente a futuros procesos de despido colectivo" por un mínimo de cinco años, así como "cumplimiento estricto e inmediato de las promociones internas pactadas y paralizadas unilateralmente por la empresa". CGT también demanda un "retorno al modelo de teletrabajo con un 60% de la jornada mensual a distancia" y desbloquear los planes de mejoras salariales.

Es el estudio responsable de uno de los juegos más exitosos de los últimos años

Pese a que no es la primera vez que Ubisoft Barcelona convoca paros parciales, esta huelga será histórica para un sector en España que cada vez cobra más protagonismo a nivel internacional. "En el marco de las negociaciones del ERE en Ubisoft Barcelona, en el que se plantea despedir a gran parte del equipo que ha trabajado en el reciente Assassin's Creed: Black Flag Resynced, CGT convoca tres días de paro total".

"Durante las jornadas del 14, 15 y 16 de julio los trabajadores están llamados a la huelga. El comité de empresa y CCOO se adhieren a la convocatoria. Las reivindicaciones de la plantilla son las mismas que cuando comenzó la negociación", al tiempo que recuerdan que el nuevo Assassin's Creed ha sido "uno de los proyectos más exitosos de la saga en los últimos años".

De hecho se da la paradoja de que Ubisoft a nivel global había dejado de anunciar cuántas unidades vendían de sus juegos, pero con el lanzamiento del nuevo Assassin's Creed Black Flag Resynced la compañía francesa presumió públicamente de haber colocado más de dos millones de copias entre los jugadores. Pese a ello, la empresa planea prescindir de medio centenar de personas de su estudio en España.

CSVI, de CGT, continúa implantándose en el sector de los videojuegos: la organización sindical también tiene presencia en la plantilla española del motor gráfico Unity y en otras firmas y estudios conocidos. En la saga Assassin's Creed los protagonistas siguen un axioma un tanto nihilista: "Nada es verdad, todo está permitido". Salvo los despidos: comienzan 72 horas de huelga.