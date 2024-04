DIRECTO | Juicio a Daniel Sancho: su declaración por el asesinato de Edwin Arrieta es inminente

Alfonso Arús critica las incongruencias del caso Sancho

El presentador de Aruser@s (laSexta) se ha mostrado muy crítico este martes con los últimos datos del juicio de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta. Concretamente, ha criticado que se diera información falsa sobre si había aparecido o no el tórax del cirujano colombiano. "No tiene ningún sentido nada, de ahí que el juez haya dicho 'Pero,¿ apareció o no apareció?'. Estamos hablando de un país donde la transparencia no existe...'', se ha quejado en su magazine.



Además, se ha mostrado muy crítico con la policía tailandesa. ''La policía no tiene una línea clara de manifestación [...] Nosotros ponemos en cuarentena todo, la propia policía no se aclara para desesperación del juez. Hoy otra jornada de jaleo y oscurantismo", ha recalcado.