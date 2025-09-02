Magdalena de Suecia, acusada de incumplir el trato por el que se le permitió hacer negocios pese a ser princesa

La princesa Magdalena de Suecia en la celebración de 'The Art of Beauty & Health' en Dusseldorf', donde presentó su asociación con Weleda.

Quizá Magdalena de Suecia pensó que su salto al mundo empresarial sería tranquilo, pero se equivocaba. Desde que en marzo de 2025 anunció que había creado MinLen, una línea de cuidado de la piel en colaboración con Weleda, recibió muchas críticas al ser una princesa en ejercicio que se lanzaba al mundo empresarial.

Se dejó muy claro que la casa real sueca aprobaba el paso de la hija del rey Carlos XVI Gustavo porque la condición era que no iba a utilizar su título para obtener rendimiento económico. De hecho, para el mundo empresarial no era su alteza real la princesa Magdalena de Suecia, sino Madeleine Bernadotte. Es decir, era importante especificar que usaba su nombre y apellido, no su título, y evitar así caer en las polémicas de Marta Luisa de Noruega, que terminó fuera de la casa real noruega entre otras razones por la utilización comercial de su dignidad de princesa.

Magdalena de Suecia hablando sobre su marca MinLen en asociación con Weleda. Franziska Krug

De todos modos, las críticas no tardaron en llegar. La duquesa Hälsingland y Gästrikland se defendió señalando que tenía permiso real para hacerlo y que seguiría ahí para la corona cuando fuera necesario. Meses más tarde volvió a defenderse en una entrevista con Dagens Industri, donde expresó que sabía que su lanzamiento empresarial "generaría debate, estaba preparada. Pero aun así me sorprendió la cantidad de críticas que recibí".

Pero la cosa no acabó ahí porque al lanzarse MinLen con Weleda, la firma de belleza promocionó su asociación con Magdalena de Suecia haciendo lo que no debían hacer: utilizando el título de princesa de la hija del rey Carlos XVI Gustavo. Como recoge SvenskDam, Weleda se refirió a su colaboradora como Madeleine Bernadotte, pero también como princesa Magdalena, e incluso como su alteza real, tratamiento que ostenta como hija del monarca sueco.

Magdalena de Suecia y Tina Mueller, CEO de Weleda, en la presentación de la colaboración entre la princesa y la marca de belleza. Isa Foltin

Es verdad que los productos se llaman Madeleine x Minlen, y que la cuenta de Instagram de la marca afirma que son obra de Madeleine Bernadotte, pero no siempre se ha cumplido. A la hora de hablar de esta asociación en la propia web de Weleda, se dice claramente que se ha colaborado con la princesa Magdalena de Suecia, a la que en el informe de sostenibilidad de la firma, publicado en abril de 2025, mencionan a Madeleine como su alteza real, lo que supondría un incumplimiento del acuerdo.

¿Y qué dice Weleda de esto? El citado medio se puso en contacto con la empresa, que respondió que se hizo el uso del título principesco para "explicar la colaboración a un público más amplio", pero no para los productos, ni para marketing. Es decir, aseguran que todo se comercializa con el nombre de Madeleine Bernadotte para seguir el acuerdo con la princesa Magdalena, pero sí tiran de título para explicar a los clientes quién es ella.

Magdalena de Suecia reafirma que no usa su título

"He hecho esta inversión sin mi título. Espero que la gente entienda que dirijo Min Len como Madeleine Bernadotte. No usaré mi título. Soy quien soy. Entiendo que me llamen princesa, pero creé esta empresa como Madeleine Bernadotte", ha insistido Magdalena de Suecia, que parece que ha cumplido, pero solo a medias.