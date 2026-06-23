El momentazo de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus de Noruega en el Mundial con el que les hemos visto como nunca pensamos que les veríamos

Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega animando a su selección en su partido contra Senegal del Mundial 2026

Mientras en Noruega la princesa Mette-Marit se recupera del trasplante de pulmón al que fue sometida y que era necesario para su supervivencia, su hija mediana y el pequeño -el mayor está en prisión y ya ha conocido que le ha caído una condena de cuatro años- abandonaron el país para cumplir con sus obligaciones como miembros de la familia real y animar a su selección.

Se esperaba que hubiera representación en algún momento del Mundial 2026. Además, Noruega se había clasificado por primera vez a esta competición futbolística desde Francia 98, por lo que tras 28 años sin ir al Mundial, no se hubiera entendido que la casa real no hubiera enviado a uno o varios representantes.

Ingrid Alexandra y Sverre Magnus de Noruega en el partido entre Noruega y Senegal del Mundial 2026 Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Eso sí, la sorpresa ha venido de la mano de la princesa Ingrid Alexandra. Tiempo atrás, el rey Harald había comentado que él no viajaría al otro lado del Atlántico porque ya es muy mayor, y que seguramente serían su hijo Haakon y su nieto Sverre Magnus los que lo hicieran. Sin embargo, la operación y posterior recuperación de Mette-Marit han impedido que el príncipe heredero acuda al Mundial, y en su lugar han estado sus hijos.

Ingrid Alexandra y Sverre Magnus han vuelto a demostrar que forman un gran equipo de hermanos. Además, debido a la enfermedad de su madre, ella ha realizado un intercambio para poder dejar por unos meses la Universidad de Sydney y estudiar en Oslo, mientras que él va a comenzar la universidad en algún punto de Europa el próximo curso, por lo que ambos están más cerca y más libres para poder ayudar.

Ingrid Alexandra y Sverre Magnus de Noruega abrazándose por la victoria de Noruega ante Senegal en el Mundial 2026 Casa Real Noruega

Así, los dos hijos de la pareja heredera se dejaron ver en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para animar a su selección de fútbol masculina en el partido que la enfrentó a Senegal en la fase de grupos.

Los hermanos, vestidos con los colores de la bandera noruega, vibraron con la victoria de su país, que venció a los de Senegal por 3 goles a 2 con tantos de Pedersen (43’) y Haaland (48’, 58’) para los europeos, y de Ismaïla Sarr (53’, 90+3’) para los africanos.

Con este resultado, Noruega se ha garantizado su pase a la siguiente fase, aunque ahora le toca jugarse con Francia quién quedará primera y quién será la segunda del grupo.

Los príncipes se unen al 'Viking Row'

Al margen de eso, se pudo ver a los dos príncipes felices, relajados y disfrutando del ambiente. Además, seguramente más tranquilos por la mejoría de su madre, aunque preocupados por el destino de su hermano mayor, que difícilmente se va a librar de pasar los próximos años en la cárcel.

Antes del partido, la que algún día será reina de Noruega comentó a NRK que le parecía increíblemente divertido estar allí y que Senegal es un buen equipo, por lo que el partido se esperaba emocionante, como así fue.

Asimismo, los dos hermanos sorprendieron cuando se lanzaron a realizar el llamado Viking Row, un gesto que se ha popularizado en Noruega –y en su momento también en Islandia-, y en el que los aficionados se colocan como en una barca de remos vikinga para remar al unísono mientras sueltan un grito.

Así, ante las cámaras realizaron un Viking Row a su manera, claro, porque no iban a sentarse para hacer que remaban. Fue un momento divertido que muestra que las cosas parecen mejorar para una familia real que ha pasado por momentos muy oscuros, y que aunque no los ha superado, empiezan a ver la luz.