Los problemas de salud de Mette-Marit de Noruega revelan los planes de su hijo Sverre Magnus de una forma única para la realeza europea

Corren tiempos muy duros para la familia real noruega, acosada entre escándalos que han llevado a una pérdida de popularidad de la institución nunca antes vista. La princesa Mette-Marit ha sido responsable de ello por su relación con Epstein, aunque también ha pesado su hijo Marius, juzgado por 40 delitos. Aunque no es miembro de la casa real noruega, sí forma parte de la familia y se ha criado como un hijo más de la pareja heredera.

Por si fuera poco, la esposa de Haakon de Noruega sufre fibrosis pulmonar desde 2018, una enfermedad crónica que avanzó peligrosamente desde 2025. Tanto es así que la única opción que le queda para sobrevivir es recibir un trasplante de pulmón.

Mette-Marit de Noruega saliendo del hospital junto al príncipe Haakon y la princesa Ingrid Alexandra GTRES

Así lo anunció la casa real noruega en un comunicado, en el que se indicó que "tras exhaustivos exámenes médicos, Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón". Por ello, va a desaparecer de la agenda oficial.

Esto afecta además a toda la familia, desde al príncipe heredero, que va a pasar más tiempo en casa y va a limitar los viajes oficiales, como a su hija Ingrid Alexandra, que como ha indicado la corte, "ha regresado a Noruega y realizará un intercambio académico entre la Universidad de Sídney y la Universidad de Oslo durante el semestre de otoño de 2026" para poder estar con su madre mientras prosigue sus estudios en Relaciones Internacionales y Economía Política.

Mette-Marit de Noruega, sentada entre Haakon de Noruega y su hijo Sverre Magnus de Noruega en el Día Nacional 2026 Per Ole Hagen/Getty Images

Pero además, se ofrecieron datos sobre los planes de Sverre Magnus de Noruega, hijo menor de Haakon y Mette-Marit, y del que poco sabíamos sobre su futuro académico. El comunicado añade que el príncipe "tiene previsto estudiar en Europa a partir del otoño y regresará a Noruega cuando la situación lo requiera".

De este modo, la casa real noruega ha dado a conocer que el único nieto varón de los reyes Harald y Sonia va a empezar la universidad o una enseñanza superior. Sin embargo, lo ha hecho de una forma críptica. No han comunicado qué va a estudiar exactamente. Entendemos que una carrera, pero no sabemos cuál. O quizá fuera un módulo de grado superior.

Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega en una estación de bomberos de Oslo que visitaron en diciembre de 2025 Corbis via Getty Images

Asimismo, tampoco señalan dónde, salvo que es el continente europeo. ¿Estudiará en Reino Unido, en otro país escandinavo, quizá en Francia o incluso en España? No lo sabemos, al menos por el momento.

Esto supone una forma de comunicar única en las casas reales europeas, que tratan a los segundos y terceros hijos en ese sentido prácticamente igual que a los herederos. En España sabemos que la infanta Sofía cursa sus estudios de Relaciones Internacionales en el Forward College, que empezó en Lisboa y continuará en París y en Berlín. Lo mismo con los hijas no herederas de los reyes de Países Bajos y de los de los reyes de los belgas en edad universitaria.

Sverre Magnus de Noruega, muy elegante en el Día Nacional de Noruega 2026 MISC

Sin embargo, aquí hay una explicación. Mientras en las familias reales reinantes de Europa, todos los hijos de los reyes o de los príncipes herederos forman parte de la casa real, en Noruega no es así.

Sverre Magnus no es Alteza Real, aunque sí príncipe, y está fuera de la casa real, conformada por los reyes, los herederos y la princesa Ingrid Alexandra. Él, como su tías Marta Luisa y Astrid, o incluso su medio hermano Marius, son catalogados como 'otros miembros de la familia'.

Sverre Magnus de Noruega en el tradicional partido de fútbol amistoso que se disputa en Skaugum Rune Hellestad | Corbis | Getty Images

Quizá por ello han dado algunos detalles, pero no todos. Mientras tanto, sabemos que Sverre Magnus vivió y trabajó durante unos meses en Trondheim y que en julio de 2025 registró una empresa llamada Sverre Magnus Productions. En ese sentido, la corte noruega manifestó que con ella quería "desarrollar sus habilidades en cine y fotografía, y a aprender más sobre la gestión de un negocio".

Cada vez más presente, pese a los planes iniciales

Además, ha ido ganando peso en la agenda oficial. Su padre había declarado que en consonancia con la decisión de que su hijo no fuera parte de la casa real, no le esperaba una vida de servicio a la corona y tendría que desarrollar su propia carrera profesional al margen de la institución.

Sverre Magnus de Noruega en la celebración del 250º aniversario de Blaafarveværket, su segundo acto oficial en solitario Thomas Furé / NTB / Casa Real Noruega

Sin embargo, la casa real noruega ha vivido y vive una época muy turbulenta, y el protagonismo de la generación más joven ha servido de gran ayuda y alivio. Tanto es así que en mayo de 2025 cumplió con su primer compromiso en solitario al asistir a una recepción para el equipo noruego de los Juegos Mundiales de Special Olympics en Turín. También participó en un acto de la Cruz Roja con su hermana, siendo la primera vez en público de los dos príncipes sin sus padres.

Ya en 2026 acompañó al príncipe heredero en actos como su visita al Sagastad Viking Center e incluso volvió a aparecer en solitario cuando se desplazó al museo Blaafarveværket. ¿Hay por tanto cambio de planes con Magnus? De momento parece que quieren que combine una carrera privada con agenda oficial. Con su tía Marta Luisa no salió bien, pero quizá la cosa cambie en la nueva generación.