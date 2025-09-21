Carlos III visita a la mujer más anciana del mundo y lo que ella le dice provoca la risa inmediata del monarca

El rey Carlos III del Reino Unido visitó esta semana a Ethel Catherham, la persona más longeva del planeta, con 116 años, en la residencia de ancianos donde vive en Lightwater (Surrey), según informaron medios británicos este domingo y recoge EFE. Ethel Catherham es la última superviviente de la era del rey Eduardo VII, quien falleció en 2010.

El encuentro, que tuvo lugar el jueves, ocurrió justo después de que el monarca despidiera al presidente de EEUU, Donald Trump, en el castillo de Windsor, como parte de su visita de Estado al Reino Unido, aunque el encuentro con Catherham no se había hecho público hasta ahora.

Durante la visita, el rey Carlos se acercó a Ethel y le cogió la mano. La anciana, que cumplió 116 años el pasado mes de agosto, sorprendió al monarca al recordarle que estuvo presente cuando la reina Isabel II lo investía como príncipe de Gales en 1969, cuando Carlos tenía 21 años. Con humor, Ethel añadió: "Y todas las chicas estaban enamoradas de ti y querían casarse contigo", lo que provocó una risa por parte del monarca.

Nacida el 21 de agosto de 1909, Ethel Catherham se convirtió en la persona más longeva del mundo en abril de este año, tras el fallecimiento de la monja brasileña Inah Canbarro Lucas, quien también tenía 116 años.