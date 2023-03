La frase de Sindy Takanashi que vinculan a la estrategia de ‘silbato de perro’ contra el colectivo LGTB

La influencer y presentadora de Las Uñas, Sindy Takanashi, ha sido protagonista por una frase que vinculan a la estrategia de ‘silbato de perro’ contra el colectivo LGTB.

El usuario de TikTok @javi_vr99 ha publicado un vídeo en el que se ha hecho eco de unas palabras que pronunció Takanashi. "No me va a amedrentar un tío con el pelo azul. O sea, no", señaló.

El tiktoker ha asegurado que no sabía "por dónde empezar", pero ha terminado defendiendo que "esto que acaba de decir Sindy Takanashi tiene un nombre en la ciencia política".

"Es la estrategia conocida como 'silbato de perro'. Una estrategia comunicativa que consiste en usar eufemismos para poder referirte a ciertos colectivos sin caer en polémicas", ha añadido.

El joven ha defendido que "es obvio a quién se refiere cuando habla de los tíos con pelo azul". "El caso es que esa estrategia ha sido muy utilizada en la comunicación política y es bastante común en políticos ultraconservadores", ha añadido.

"De hecho, en Europa, algunas figuras como Boris Johnson o Theresa May han sido acusados de usar este efecto. Este término nación en EEUU, precisamente, para atacar a la comunidad afroamericana y, por supuesto, al colectivo LGTB", ha razonado.

El tiktoker justifica que una de las formas que había para referirse al colectivo era "hacer referencia a algunos rasgos que se consideraban extravagantes". "Como, por ejemplo, que se tiñeran el pelo de algunos colores", ha razonado, en un vídeo que se ha hecho muy viral.