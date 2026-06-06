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¿Habrá encuentro entre León XIV y Bad Bunny aprovechando su coincidencia en Madrid? Esto es lo que ha dicho el papa al respecto
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¿Habrá encuentro entre León XIV y Bad Bunny aprovechando su coincidencia en Madrid? Esto es lo que ha dicho el papa al respecto

Los periodistas que volaron con el pontífice de Roma a Madrid le preguntaron por la posibilidad de un encuentro en suelo español.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
El papa León XIV sale del avión tras aterrizar en Madrid para su visita apostólica a España
El papa León XIV sale del avión tras aterrizar en Madrid para su visita apostólica a EspañaSergio R Moreno

Madrid está viviendo un junio más caluroso de lo habitual, pero también más intenso de lo normal. Que esta época del año el foco esté puesto en El Retiro y en la Feria del Libro es la costumbre, pero no que vengan un papa y un cantante de enorme éxito, que es precisamente lo que ha pasado en este sexto mes de 2026.

Bad Bunny fue el primero en llegar. El puertorriqueño, que está de moda sin discusión alguna, se ha marcado nada más y nada menos que diez conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid. Empezó el 30 de mayo y se queda en la capital hasta el 15 de junio.

Bad Bunny en su concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.
  Bad Bunny en su concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.Mariano Regidor

Por su parte, el santo padre aterrizó en Madrid en la mañana del 6 de junio para realizar una visita apostólica a España que se prolonga hasta el 12 de junio. El 9 se marchara a Barcelona, por lo que tiene tres días en Madrid con una intensa agenda.

¿Habrá encuentro entre Bad Bunny y el papa? Suena un poco a chiste, pero Begoña Alegría, corresponsal de TVE en Roma, contó en conexión con el canal público que durante el vuelo de Italia a España preguntaron a León XIV, así a modo de mensaje de los jóvenes y con un tono un poco de broma, que si tenía pensado reunirse con el cantante.

La respuesta de León XIV

¿Su respuesta? Muy diplomática, desde luego. El líder de la Iglesia Católica comentó que no lo sabe porque van a estar en estadios distintos. Efectivamente, el intérprete de Baile inolvidable actúa en el campo del Atlético de Madrid, mientras que León XIV va a participar en un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu el 8 de junio. De todos modos, no perdamos la esperanza. Quizá Bad Bunny haga un hueco y se acerque a ver al papa.  

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
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Redactor de LIFE en El HuffPost España. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó Bekia, medio lifestyle en el que coordiné, escribí y entrevisté hasta que di el salto a El HuffPost.

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