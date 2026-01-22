La familia de Antonio Canales anuncia la muerte de su hermano y aclara las causas para desmentir el bulo surgido con el accidente ferroviario de Adamuz 

Antonio Canales era uno de los concursantes del programa GH DÚO de Telecinco. Sin embargo su andadura en el formato terminó de manera abrupta cuando se anunció que debía marcharse de la noche a la mañana.

Mediaset informó en un comunicado que Canales debía abandonar la casa "por una causa de fuerza mayor ajena al programa", sin dar más explicaciones. Hubo por tanto muchas preguntas sobre el motivo que habría llevado al bailarín a irse del formato de Telecinco de forma tan repentina.

Antonio Canales en un acto público en Madrid Jesus Briones

No tardaron en aparecer especulaciones, lo que derivó en un bulo. Se dijo que se trataba de la muerte de su hermano, lo cual era cierto, y que era uno de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el domingo 18 de enero en Adamuz, Córdoba, en el que perdieron la vida 45 personas.

La causa de la salida de Antonio Canales de GH DÚO sí fue el fallecimiento de su hermano, pero no perdió la vida en los trenes accidentados en Adamuz, sino que su muerte de debió a causas naturales, lo que tuvo que ser aclarado por la familia.

El comunicado de la familia

Así lo confirmó otro de los hermanos del bailarín, que anunció en su cuenta en redes sociales el fallecimiento y dejó claro que no se trató de un accidente: "Desgraciadamente el 20 de enero falleció en casa mi hermano Francisco Javier Gómez de los Reyes, así de repente, sin que nadie lo esperara se acostó a dormir y ya está con Dios", comenzó.

"Agradeceros las muestras de cariño y preocupación de mucha gente. Pedimos sobre todo intimidad, ya que mi hermano Antonio está trabajando en un programa de máxima audiencia y todo esto ha provocado muchos comentarios en redes sociales que están asustando mucho a gente que nos quiere", finalizó para dejarlo todo absolutamente claro.