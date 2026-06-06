La princesa Leonor y la infanta Sofía conocen al papa León XIV: de negro, lo que ha hecho Letizia y el llamativo detalle del vestido de Sofía

La reina Letizia presenta a la princesa Leonor y la infanta Sofía al papa León XIV en el Palacio Real

La princesa Leonor y la infanta Sofía están en plena formación. La heredera cuenta los días para cerrar su etapa en Ejército y se prepara para empezar una carrera, mientras que su hermana va a terminar su primer año en la universidad en Lisboa. Por tanto, ninguna de ellas trabaja a tiempo completo para la casa real, pero sí llevan años participando en actos oficiales y ganando ambas, aunque sobre todo Leonor, un gran peso en la agenda.

Por eso, los reyes Felipe y Letizia las han incluido en la visita apostólica que el papa León XIV realiza a España entre el 6 y el 12 de junio de 2026 y que ha comenzado en Madrid para posteriormente continuar en Barcelona y en Canarias.

La princesa Leonor saluda al papa León XIV en su recibimiento oficial por su visita apostólica a España GTRES

Los encargados de recibir a pie de pista al pontífice fueron los reyes, con Felipe VI haciendo un guiño al Vaticano con el color de su corbata y con Letizia reciclando el vestido blanco que estrenó en su visita de Estado a Egipto en septiembre de 2025. Nada de peineta, nada de mantilla, pero sí privilegio de blanco, que para eso es la reina de una monarquía católica.

Los tres compartieron unos minutos en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, incluyendo un encuentro con familias y una pequeña reunión en la que estuvo también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al terminar, pusieron rumbo al Palacio Real para la recepción oficial.

La infanta Sofía saludando al papa León XIV y le hace una reverencia en el recibimiento oficial por su visita apostólica a España Getty Images

Iban bien de tiempo, pero finalmente hubo un retraso de 15 minutos que llevó a que todo empezara ya más tarde. Cuando apareció su santidad en la Plaza de la Armería en coche –el papamóvil fue utilizado para recorrer Madrid tras salir del Palacio Real-, y entre vítores y los lemas Esta es la juventud del papa y papa León, te queremos un montón, los reyes Felipe y Letizia ya le esperaban y se acercaron para recibirle nuevamente a pie de coche. Una vez más, le saludaron con el protocolario beso al anillo, como dicta la costumbre cuando se recibe al santo padre.

Caminaron hablando los tres mostrando una gran sintonía mientras la princesa Leonor y la infanta Sofía se han bajado de la tribuna para acercarse a conocer al papa. Ha sido la reina Letizia la que ha realizado las presentaciones. Se podría pensar que al ser Felipe el rey sería él quien presentara a unos y a otros. Pero no, fue Letizia la que se encargó.

La princesa Leonor con un vestido negro y la infanta Sofía con un traje negro con un forro blanco en el recibimiento al papa León XIV GTRES

Por supuesto, tanto como Leonor como Sofía han saludado al líder de la Iglesia Católica siguiendo el protocolo. Y ese protocolo se aplicó también a la vestimenta porque las dos iban de negro.

Mientras su madre pudo ir de blanco por el privilegio que El Vaticano ofrece a las reinas de monarquías católicas, por mucha sangre real que tengan Leonor y Sofía, su rango les impide ir de blanco y por tanto vistieron de negro. Eso sí, la infanta Sofía sí llevo algo blanco. Su vestido tenía aberturas laterales que mostraron un forro blanco, un detalle que no pasó desapercibido y que por supuesto estaba aprobado.

La princesa Leonor, la infanta Sofía, la reina Letizia, el papa León XIV y Felipe VI en el Salón del Trono del Palacio Real Getty Images

Tras sonar los himnos del Vaticano y España y que los dos jefes de Estado pasaran revista a las tropas, la familia real y León XIV accedieron al interior del Palacio Real. Tras pasar por el Salón del Trono, del que Felipe VI iba hablando al papa, que iba admirando su monumentalidad y belleza y donde hubo momentos para conversar también los cinco juntos, se reunieron en el Salón de Gasparini, donde se produjo un intercambio de regalos. Ahí destacaron los productos asturianos que los reyes y sus hijas obsequiaron al pontífice.

Posteriormente regresaron al Salón del Trono para saludar a las autoridades invitadas, algo en lo que Leonor y Sofía ya tienen sobrada experiencia. Además, la familia real enseñó al papa la capilla real, donde asistieron a la interpretación del Ave María, de Franz Biel, y Tu es Petrus, de Giovanni da Palestrina de la Escolanía del Escorial.

Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía hablando con el papa León XIV en el Salón del Trono del Palacio Real EFE

El recibimiento oficial incluyó los discursos del rey y el del papa en el Salón de Columnas. Finalizada toda la programación prevista, León XIV salió de la residencia regia para recorrer Madrid a bordo del papamóvil, mientras que la familia real regresó a La Zarzuela cerrando sus actos del día.

Queda otro acto papal para Leonor y Sofía

El domingo 7 se vuelven a ver los cinco en la Santa Misa que oficia el sumo pontífice en la Plaza de Cibeles, último de los actos de esta visita apostólica con la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han conocido por segunda vez a un papa tras haber hecho lo propio con Benedicto XVI en 2011.

Les lleva ventaja su abuela, la reina Sofía, que el lunes 8 asiste al acto de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena que preside el santo padre. Y con León XIV son ya siete los papas a los que ha conocido la madre de Felipe VI.