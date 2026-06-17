La respuesta de Tom Holland que no gustó nada a Zendaya en 'El Hormiguero': "Vaya cagada"

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas más deseadas de Hollywood y han despertado la expectación de toda España con su visita para promocionar Spider-Man: Brand New Day.

La pareja, que ha hecho su primera aparición pública en nuestro país tras darse el 'sí, quiero', ha disfrutado de algunos enclaves de la capital. Han paseado y cenado por un restaurante de La Latina, han posado en la alfombra roja de la premiere de la cinta y Holland fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la fan zone de la selección española de fútbol en la madrileña Plaza de Colón.

Pero uno de los momentos más esperados de su parada por España era la entrevista de la pareja con Pablo Motos en El Hormiguero (Antena 3) de este martes, la primera después de su boda, aunque no respondieron ninguna pregunta al respecto. De lo que sí hablaron fue de su evolución, tanto en la cinta como en su relación.

"Ha sido especial, porque es muy poco habitual que trabajes con el mismo personaje tanto tiempo. Nosotros llevamos desde que teníamos 19 o 20 años. Hemos madurado juntos, y también los personajes, y la verdad es que ha sido un proceso fascinante, y en esta es donde vemos al auténtico Tom Holland, porque ha vivido con el personaje tanto tiempo...", explicó Zendaya.

Concretamente, hablaron de cómo les impactaba la fama y cómo llevaban las situaciones de estrés que generan los rodajes y promociones. "Me pregunto cómo habéis conseguido, siendo tan jóvenes y tan famosos, que no os devore esta profesión. ¿Cuál es vuestro salvavidas mental para que no se os vaya la cabeza rodeados de tanto éxito?", les preguntó Motos.

Ante esto, Holland respondió: "Diría el golf". La respuesta, aparentemente, no hizo demasiada gracia a Zendaya, que respondió con un "bueno, gracias, eh, muy amable", bromeando con que no la hubiese mencionado a ella como apoyo moral. "Vaya cagada, Tom", intervino Motos, en tono de humor.

El actor no dudó en recular y asegurar que también se apoyaba en su entorno cercano. "No, pero es verdad que, con las vidas que llevamos, lo importante es tener cerca a tus amigos, a tu familia", respondió, pero no evitó que Zendaya soltara la puntilal: "Y el golf".