La petición de un inglés a la selección española para la final del Mundial va a recorrer todo el país: "Sois nuestra última esperanza"

España vuelve a la final de un Mundial 16 años después. Este domingo tiene una cita histórica contra la Argentina de Leo Messi, que remontó en una agónica segunda parte contra Inglaterra (1-2).

Se prevé que sea un partido que también se jugará fuera de los terrenos de juego y ya son cientos de españoles y argentinos mandándose mensajes y alimentando la tensión entre los aficionados de ambos países.

Los ingleses están muy enfadados no solo con su propio equipo y especialmente con su entrenador, Thomas Tuchel, que hizo un planteamiento ultradefensivo para defender un resultado en el que solo llevaban un gol de ventaja, sino también con el árbitro Ismail Elfath, por su criterio a la hora de señalar una falta y sancionarla con tarjeta amarilla.

Cabe recordar que en los 90 minutos de encuentro se pitaron 26 faltas en total: 11 por parte de los ingleses y 15 de los argentinos. En redes sociales como TikTok han surgido algunos vídeos de aficionados ingleses haciendo una petición a la selección española, especialmente a Lamine Yamal, la gran estrella de La Roja.

"Sois literalmente nuestra última esperanza"

El tiktoker británico Orlando James (@iamorlandojames), que cuenta con casi dos millones de seguidores, cree que España es "nuestra última esperanza": "Sois literalmente nuestra última esperanza. Por favor, quitad esas hadas de mi televisión. Esto es perjudicial para mi salud mental, no es bueno para el mundo. Todos te apoyan, España, todos menos ese país [Argentina]".

"Si me sigues y eres argentino, no me importa. Yo no estoy de vuestro lado. Esto no está haciendo del mundo un lugar mejor, sacadlos de aquí", ha rematado.

"Son el equipo más desagradable que he visto"

Por otro lado, el tiktoker @Alfz018, que cuenta con casi 50.000 seguidores, se ha dirigido directamente a Lamine Yamal: "Voy a necesitar que hagas algo por mí. Todos acabamos de ver a Argentina y son el equipo más desagradable que he visto en mi vida. Repugnante. No puedo creer que sean los campeones del mundo".

"España, por el fútbol, por todo lo que amo, por favor. Entiendo que Messi esto, Messi aquello, pero no son futbolistas, son nieblas. Golpearon a Elliot Anderson en la nuca en el primer minuto. Y el árbitro nada", ha añadido.

"Lamine, disculpa, toma el manto de la cabra [GOAT] y póntelo en la cabeza, este es tu momento, démosles una paliza", ha rematado.