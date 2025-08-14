Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía, en alerta por los incendios

Después de unos días en Mallorca con actos oficiales y salidas públicas, los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía abandonaron la isla para dar comienzo a sus vacaciones privadas. El destino de su lugar de veraneo es conocido por el presidente del Gobierno, siempre informado de dónde se encuentra el jefe del Estado. Sin embargo, el gran público no conoce dónde se van de vacaciones los reyes, encantados de ir a Marivent año tras año, pero que ponen como condición tener unos días para marcharse a un destino desconocido.

Lamentablemente para ellos, se terminó filtrando el que parece ser el lugar de sus vacaciones. Aunque no ha habido confirmación oficial y no la habrá, porque La Zarzuela no informa sobre cuestiones privadas de la familia real, todo apunta a que Grecia fue el país elegido para tomarse unos días de descanso. Sin embargo, no han sido unas vacaciones demasiado sosegadas.

La familia real en la recepción estival en Marivent en agosto de 2025

Todo empezó mal, porque nada más marcharse, Felipe VI y doña Letizia recibieron la noticia de que su amigo Jaume Anglada, al que habían visto días antes, había sido arrollado en Palma por un conductor que se dio a la fuga y que tras ser detenido poco después se comprobó que triplicaba la tasa de alcoholemia. Aunque no se teme por su vida, el cantante está grave y ha sido operado en varias ocasiones. Desde su destino vacacional, el rey pregunta todos los días por cómo se encuentra su amigo.

Y de un drama personal, a una terrible tragedia nacional. Agosto de 2025 ha estado marcado en España por una larga y agotadora ola de calor y por otra ola peor: una de incendios que han hecho arder amplios lugares del país y que incluso se han cobrado al menos tres víctimas mortales. La primera de ellas falleció en el incendio de Tres Cantos, Madrid, mientras que las otras dos fueron dos voluntarios que murieron a causa de los graves incendios que asolan la provincia de León.

Bomberos luchando contra el fuego en la provincia de Zamora

Más de 100.000 hectáreas han sido devoradas por el fuego, 9500 personas han tenido que huir de sus casas solo en Castilla y León, y Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, se han visto gravemente afectadas. Los incendios se han extendido por Galicia, Asturias, León, Zamora, Salamanca, Palencia, Cáceres, Cádiz, Toledo, Navarra y Valencia, con los más graves situados en León y Zamora. No hay que olvidar que tres años antes, en 2022, la zamorana Sierra de la Culebra ardió en el considerado como peor incendio registrado en España.

Mientras tanto, Felipe VI sigue con preocupación la dramática situación en España. Aunque no ha interrumpido sus vacaciones privadas y continúa en el destino elegido junto a su familia, como jefe del Estado se mantiene al día de lo que ocurre y ha hablado con los presidentes de las autonomías más afectadas.

Así lo han transmitido cada uno de ellos en las redes sociales empezando por Alfonso Fernández Mañueco: "Agradezco al Rey su solidaridad por los incendios de Castilla y León y su apoyo a todos los que luchan contra el fuego. Acabo de hablar con Su Majestad y me ha transmitido su pesar por el voluntario fallecido y su cariño a todas las personas en estos momentos tan duros. ¡Gracias!", un mensaje que lamentablemente se quedó desactualizado porque dos días más tarde moría un segundo voluntario.

El presidente de la Xunta de Galicia también agradeció al rey su llamada: “Agradecido por la llamada de Su Majestad el Rey para interesarse por la situación de los incendios en Galicia. Los equipos siguen trabajando duramente para extinguir los fuegos cuanto antes".

En esa misma línea se expresó Emiliano García-Page: “La situación de los incendios en Castilla-La Mancha mejora y nos permite el optimismo, aunque con mucha precaución. Quiero dar las gracias a todos los servicios de emergencias por su esfuerzo incansable y a las administraciones con las que hemos trabajado de manera excepcional. Especialmente agradecer el interés del Rey, pendiente en todo momento de la situación, de la ciudadanía y de los profesionales. Y también mandar un mensaje de esperanza y apoyo al resto de zonas del país afectadas por el fuego”.

Finalmente, el monarca habló con Juanma Moreno Bonilla: “He recibido una llamada del Rey Felipe, preocupado por los incendios. Me traslada su solidaridad y apoyo al y apoyo al @Plan_INFOCA, @E112Andalucia y todos los efectivos desplegados, que una vez más están dando una lección de profesionalidad. Orgullosos de ellos. Gracias, Majestad”.

Grecia también arde

Mientras tanto, Grecia también sufre grandes y graves incendios. En concreto, el norte del Peloponeso es la zona más afectada. Y precisamente allí, en Doroufi, se encuentra la mansión de veraneo de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos, que de acuerdo con People sería el lugar en el que también descansan los reyes Felipe y Letizia y sus hijas. Afortunadamente, el fuego no ha llegado a esta zona, pero desde luego, la familia real está lejos de estar teniendo unas vacaciones tranquilas.