España se marcha de Eurovisión y hasta en Turquía se han hecho eco de este tuit del presidente de RTVE para Martin Green

Fotomontaje del tuit del presidente de RTVE, José Pablo López, y una foto de archivo de la actuación de Melody en Eurovisión.

La noticia de que España no participará en Eurovisión tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de seguir contando con Israel pese a lo ocurrido en Gaza sigue dando que hablar, también en el extranjero. Esta semana, a España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, se ha unido Islandia que ha decidido marcharse del festival.

Pero lo que ha provocado un gran revuelo en las últimas horas ha sido la respuesta que el presidente de RTVE, José Pablo López, ha dado a la carta que el director de Eurovisión, Martin Green, ha emitido sobre toda la tensión que se está viviendo alrededor del festival.

"Quiero compartir con ustedes cómo hemos cumplido las promesas que hicimos, teniendo en cuenta los comentarios de nuestros miembros, pero también sus preocupaciones y su firme convicción en lo que representa el Festival de la Canción de Eurovisión", aseguró Green.

El director de Eurovisión destacó que uno de los mensajes "más claros que recibimos" fue "la necesidad de fortalecer la confianza en la imparcialidad del Concurso, para garantizar que siga siendo un espacio neutral para la celebración de la música y su capacidad de unirnos".

Pero la noticia que ha llegado a Turquía ha sido la respuesta de José Pablo López. La agencia de noticias estatal de Turquía, Anadolu Ajansi, ha informado del tuit que el presidente de RTVE publicó para reaccionar al escrito.

El director de la televisión pública española RTVE, José Pablo López, criticó el jueves al director del Festival de la Canción de Eurovisión, Martin Green. "Green no menciona en su carta ni a Gaza ni a Israel, es decir, no llama a las cosas por su nombre. Son 'acontecimientos' que han pasado en Oriente Medio y que le conmueven. ¿Un genocidio es un acontecimiento? ¿Nada más? Eso sí, Green os escucha a los fans. Hasta ahí su labor: escuchar", aseguró en el tuit.

"También criticó la afirmación de Green de que 'el pasado es el pasado' y que las reglas del concurso se aplicarían a partir de ahora", ha detallado la agencia de noticias turca. Además de hacerse eco del resto del mensaje.

"¿Y los incumplimientos de estos dos años por Israel? ¿Pelillos a la mar? ¿Las normas se aplican según conviene a UER por sus alianzas geopolíticas y económicas?", cuestionó el presidente de RTVE.

"Ante todo, le reconozco un gran cuajo para decir esto después de que la misma noche que se votaron las nuevas reglas, Israel asegurase que había influido políticamente en las delegaciones para conseguir permanecer en Eurovisión", zanjó José Pablo López, terminando con una pregunta abierta: "¿qué nos falta por ver?".