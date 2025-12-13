Un fontanero habla claro sobre el negocio: "Una persona que se lo monte por su cuenta puede ganar un buen pico"

¿Un fontanero puede cobrar más que un médico? La respuesta es positiva. Así lo explica un profesional durante una entrevista con The Apex Era, que acumula en su perfil de la red social TikTok más de 3.000 seguidores. "Una persona fontanera que monte su negocio por su cuenta, puede ganar un buen pico", insiste durante la conversación.

"No sé si más o menos lo que ganan los médicos", incide. "¿Y cómo es posible?". Según el experto, "depende un poco en qué te especialices. Habrá médicos que ganen más, que ganen menos, que se monten lo mismo, que emprendan, que se monten sus propias consultas". Pasa lo mismo con su profesión.

Aunque aclara: "Hay médicos que se arriesgan más, y algunos ganarán más que los fontaneros porque se arriesgan más".

"Yo, por suerte, creo que soy bueno", reconoce en una publicación que ha alcanzado más de 400 Me gusta. De hecho, "al final, si eres bueno, pues, lógicamente, puedes pedir un poco más. Voy detrás de mucha gente que han pasado muchos pisos", admite.

Él mismo dice creer que todo es cuestión de insistir y "de tener ganas, de buscar". "Hay que insistir, buscar, un piso, otro. Y si hay que volver siete veces, pues vuelvo", dice. "Yo no me rindo". "Llego a un sitio y hasta que no encuentro el problema, no me voy. Es que no recuerdo alguna que me haya marchado sin encontrarlo. Te lo digo de verdad, es por mi mente".

Asimismo, explica que "sé que si está cayendo agua de algún sitio de donde viene. Si no cae agua, es porque hay un problema. Entonces hay que investigarlo". "Lo que pasa es que si luego viene de otro piso, hay gente que le cuesta dejarte entrar, entonces cuesta más. Pero si tengo que ir siete veces más, las voy". "También te digo que las voy a cobrar", confiesa.