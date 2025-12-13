Jesús Calleja no se corta al señalar cuál es para él la mejor montaña del mundo: está en España

Seguro que casi todos hemos oído alguna vez el nombre de Jesús Calleja, el carismático aventurero leonés que lleva décadas recorriendo el mundo, desde selvas remotas hasta las cumbres más extremas. Aunque su vida profesional ha estado marcada por expediciones internacionales y desafíos en algunos de los terrenos más duros del planeta, hay una montaña muy especial para él que está mucho más cerca de lo que muchos imaginan.

Entre todas las cordilleras que ha recorrido, entre las que se encuentra el imponente Himalaya, Calleja sorprende con su elección de la mejor cima del planeta. El presentador lo dejó claro en un vídeo publicado en sus redes: Peña Ubiña, una mole de la Cordillera Cantábrica que comparte Asturias y León, es para él un tesoro insuperable cuya belleza y carácter salvaje rivalizan, e incluso superan, a muchas de las montañas más famosas del mundo.

Peña Ubiña, con cimas que alcanzan los 2.417 metros y ubicada en el macizo de Ubiña dentro del Parque Natural de Las Ubiñas–La Mesa, ofrece un tejido de valles, cortados rocosos y praderas de alta montaña que justifican la pasión de Calleja. El espacio protegido, que ocupa más de 22.000 hectáreas, es además Reserva de la Biosfera y alberga una rica biodiversidad, desde rebecos y urogallos hasta la presencia ocasional de oso; y un patrimonio natural muy valorado por los montañeros.

Admiración por lo cercano

Aunque Calleja es conocido por sus expediciones internacionales y por llevar al gran público a parajes extremos a través de sus programas de televisión, su elección deja ver un cariño especial por lo cercano y por las montañas de su tierra. En la publicación muestra su admiración por Peña Ubiña, cuyo perfil abrupto y afilado la convierten en una de las cumbres más fotografiadas y exigentes de la Cantábrica, y reivindica así el valor paisajístico de los picos españoles.

En el vídeo que ha circulado por las redes, Calleja muestra con orgullo la estética del macizo desde diferentes puntos de vista aéreos. Una exaltación de una montaña que atrae a cualquier amante de la naturaleza, con una ascensión que exige técnica y respeto, y unas vistas que, al alcanzar la cima, recompensan con un espectáculo natural capaz de dejar sin aliento incluso a los montañeros más experimentados.

La elección de una cima local por parte de una figura con la experiencia y el recorrido de Calleja tiene también un efecto promocional considerable para la zona. Esta declaración ha servido para poner en valor comarcas como Babia y la propia sierra de Ubiña, invitando al turismo de naturaleza y al montañismo responsable. Calleja, que a lo largo de su vida profesional ha contado con miles de seguidores en televisión y redes, ejerce así como altavoz para territorios poco masificados.