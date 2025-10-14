Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El rezagado Christian de Dinamarca adelanta por una vez a la princesa Leonor: "Se hizo realidad un sueño. Fue una locura"
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

El rezagado Christian de Dinamarca adelanta por una vez a la princesa Leonor: "Se hizo realidad un sueño. Fue una locura"

Aunque la princesa de Asturias suele llevar la delantera a otros herederos europeos, el futuro rey de Dinamarca ha logrado una gesta antes que la hija de Felipe VI.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Christian de Dinamarca en su primer vuelo en un F-16.Casa Real Danesa

La princesa Leonor es la más joven de una generación de herederos o futuros herederos que comienza con Elisabeth de Bélgica (2001), sigue con Amalia de Holanda (2003), Ingrid Alexandra de Noruega (2004), Christian de Dinamarca (2005) y cierra la futura reina de España, nacida 16 días después que el próximo rey de los daneses.

Pese a ser la más pequeña suele ser la que les ha marcado camino. Lleva con agenda oficial ya desde adolescente, con mucha mayor presencia que sus homólogos. Habló en público por primera vez en su 13 cumpleaños, y con casi 14 pronunció su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias. Además, en julio de 2024, con 18 años, realizó su primer viaje oficial en solitario cuando visitó Portugal invitada por el presidente de la República.

  Selfie de Christian de Dinamarca cuando sobrevolaba el Castillo de Kronborg a bordo de un F-16.Casa Real Danesa

Ella ha sido una pionera y la que además ha recibido una completísima formación militar, si bien es cierto que la duquesa de Brabante, futura reina de los belgas, también lo ha hecho. Por su parte, Christian de Dinamarca no les anda a la zaga. Es precisamente el primogénito de los reyes Federico X y Mary el que en esta ocasión ha adelantado a la princesa Leonor, o al menos él nos lo ha mostrado.

Como todo un príncipe Top Gun, el heredero de Dinamarca se desplazó a la base aérea de Skrydstrup y se subió en un F-16. No lo pilotó él, sino que fue detrás en un vuelo de entrenamiento cuyos mandos llevó un piloto experimentado.

Christian de Dinamarca se colocó una cámara GoPro para inmortalizar todo lo que vio durante la hora y media que pasó en el aire. Se hizo un selfie que publicó en las redes oficiales de la casa real danesa en la que se podía ver desde las alturas el Castillo de Kronborg, situado en el estrecho de Oresund que separa Dinamarca y Suecia. Asimismo, se tomaron imágenes desde otra aeronave para tener otra perspectiva de la gesta del príncipe heredero.

Con este vuelo cumplió un sueño de su infancia, como él mismo comentó, y se despidió de los F-16, aviones de combate que dejan de servir en Dinamarca tras 45 años de servicio. Pronto serán los F-35A Joint Strike Fighter quienes sustituirán a los legendarios F-16. En uno de ellos se montó en su momento el padre de Christian, Federico de Dinamarca, que cumplió su propio sueño en 1989.

  Christian de Dinamarca subido a un F-16.Casa Real Danesa

"Hoy el sueño que tenía desde niño se hizo realidad. Tuve la oportunidad de subirme a uno de los últimos vuelos de entrenamiento en un avión F-16 y vaya, fue una locura. Pronto los nuevos F-35 tomarán el control y estoy muy agradecido de haberlo logrado. Ya tenía un gran respeto por los pilotos que vuelan nuestros aviones de combate, y después de hoy, solo ha crecido. Fue una gran experiencia y me encantó que mi padre se acercara a verme en Skrydstrup después del vuelo", señaló Christian de Dinamarca sobre su gran experiencia. Efectivamente Federico X se desplazó a la base aérea para felicitar a su hijo después del vuelo. Ahora falta que algún día pilote él solo.

La princesa Leonor ya vuela, pero tenemos que verlo

¿Y qué pasa con Leonor? La heredera al trono de España se mostró como toda una princesa Top Gun en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, en la que ingresó el 1 de septiembre de 2025. No tardó en subirse a un Pilatus PC-21, el nuevo avión de entrenamiento en el que llevará a cabo sus maniobras, pero evidentemente no voló.

  La princesa Leonor montada en un Pilatus PC-21 junto a su instructor en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia.Jesus Briones

Eso sí, poco más de un mes después, durante la visita oficial que los reyes Felipe y Letizia realizaron a Bélgica, el monarca reveló a su homólogo belga que su hija Leonor había empezado a volar en la cabina delantera. De todos modos, no hemos visto nada todavía, así que el regazado Christian de Dinamarca, que ni da discursos como Leonor ni tiene la agenda con la que cuenta ella, se le ha adelantado, al menos públicamente.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 