El rezagado Christian de Dinamarca adelanta por una vez a la princesa Leonor: "Se hizo realidad un sueño. Fue una locura"

La princesa Leonor es la más joven de una generación de herederos o futuros herederos que comienza con Elisabeth de Bélgica (2001), sigue con Amalia de Holanda (2003), Ingrid Alexandra de Noruega (2004), Christian de Dinamarca (2005) y cierra la futura reina de España, nacida 16 días después que el próximo rey de los daneses.

Pese a ser la más pequeña suele ser la que les ha marcado camino. Lleva con agenda oficial ya desde adolescente, con mucha mayor presencia que sus homólogos. Habló en público por primera vez en su 13 cumpleaños, y con casi 14 pronunció su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias. Además, en julio de 2024, con 18 años, realizó su primer viaje oficial en solitario cuando visitó Portugal invitada por el presidente de la República.

Selfie de Christian de Dinamarca cuando sobrevolaba el Castillo de Kronborg a bordo de un F-16. Casa Real Danesa

Ella ha sido una pionera y la que además ha recibido una completísima formación militar, si bien es cierto que la duquesa de Brabante, futura reina de los belgas, también lo ha hecho. Por su parte, Christian de Dinamarca no les anda a la zaga. Es precisamente el primogénito de los reyes Federico X y Mary el que en esta ocasión ha adelantado a la princesa Leonor, o al menos él nos lo ha mostrado.

Como todo un príncipe Top Gun, el heredero de Dinamarca se desplazó a la base aérea de Skrydstrup y se subió en un F-16. No lo pilotó él, sino que fue detrás en un vuelo de entrenamiento cuyos mandos llevó un piloto experimentado.

Christian de Dinamarca se colocó una cámara GoPro para inmortalizar todo lo que vio durante la hora y media que pasó en el aire. Se hizo un selfie que publicó en las redes oficiales de la casa real danesa en la que se podía ver desde las alturas el Castillo de Kronborg, situado en el estrecho de Oresund que separa Dinamarca y Suecia. Asimismo, se tomaron imágenes desde otra aeronave para tener otra perspectiva de la gesta del príncipe heredero.

Con este vuelo cumplió un sueño de su infancia, como él mismo comentó, y se despidió de los F-16, aviones de combate que dejan de servir en Dinamarca tras 45 años de servicio. Pronto serán los F-35A Joint Strike Fighter quienes sustituirán a los legendarios F-16. En uno de ellos se montó en su momento el padre de Christian, Federico de Dinamarca, que cumplió su propio sueño en 1989.

Christian de Dinamarca subido a un F-16. Casa Real Danesa

"Hoy el sueño que tenía desde niño se hizo realidad. Tuve la oportunidad de subirme a uno de los últimos vuelos de entrenamiento en un avión F-16 y vaya, fue una locura. Pronto los nuevos F-35 tomarán el control y estoy muy agradecido de haberlo logrado. Ya tenía un gran respeto por los pilotos que vuelan nuestros aviones de combate, y después de hoy, solo ha crecido. Fue una gran experiencia y me encantó que mi padre se acercara a verme en Skrydstrup después del vuelo", señaló Christian de Dinamarca sobre su gran experiencia. Efectivamente Federico X se desplazó a la base aérea para felicitar a su hijo después del vuelo. Ahora falta que algún día pilote él solo.

La princesa Leonor ya vuela, pero tenemos que verlo

¿Y qué pasa con Leonor? La heredera al trono de España se mostró como toda una princesa Top Gun en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, en la que ingresó el 1 de septiembre de 2025. No tardó en subirse a un Pilatus PC-21, el nuevo avión de entrenamiento en el que llevará a cabo sus maniobras, pero evidentemente no voló.

La princesa Leonor montada en un Pilatus PC-21 junto a su instructor en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. Jesus Briones

Eso sí, poco más de un mes después, durante la visita oficial que los reyes Felipe y Letizia realizaron a Bélgica, el monarca reveló a su homólogo belga que su hija Leonor había empezado a volar en la cabina delantera. De todos modos, no hemos visto nada todavía, así que el regazado Christian de Dinamarca, que ni da discursos como Leonor ni tiene la agenda con la que cuenta ella, se le ha adelantado, al menos públicamente.