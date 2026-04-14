Ruby Rose acusa de agresión sexual a Katy Perry y esta lo niega: "Hablar sobre violencia y abuso sexual por parte de otra mujer parece ser 100 veces más difícil"

La DJ y actriz Ruby Rose ha acusado a la cantante Katy Perry de agresión sexual en un hilo de Threads. Según ha relatado Rose, los hechos tuvieron lugar en una discoteca de Melbourne (Australia) y, aunque no es la primera vez que ha hablado del incidente, sí que se trata de la primera vez que lo verbaliza como "agresión sexual".

Rose ha respondido al vídeo viral de Perry comentando la actuación de Justin Bieber y ha sido ahí donde ha revelado el incidente. "Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que piense", ha comenzado diciendo antes de dar más detalles de cómo sucedió respondiendo a sus seguidores.

"Tenía poco más de 20 años, ahora tengo 40. Me ha llevado dos décadas decir esto públicamente. A pesar de que estoy orgullosa de haber llegado lo suficientemente lejos como para encontrar mi voz, solo muestra cuánto impacto tiene el trauma y el abuso sexual. Gracias por verme", ha continuado diciendo.

Según Rose, ha vivido agresiones tanto de hombres como de mujeres, pero le resulta más difícil denunciarlo cuando las agresoras son de su mismo género: "Como mujer, y por una multitud de motivos, hablar sobre violencia y abuso sexual por parte de otra mujer parece ser 100 veces más difícil que hablar sobre agresores masculinos, al menos para mí".

"Me vio 'descansando' en el regazo de mis amigos para evitarla y se agachó, se apartó la ropa interior y se frotó su desagradable vagina delante de mi cara hasta que abrí los ojos y vomité encima de ella", señaló la DJ y actriz de series como Orange is the new black.

Según la propia Rose, aunque lo había comentado anteriormente en tono de humor, tampoco lo había denunciado públicamente porque tenía una relación cercana y cordial con Perry después de que ella la ayudase con el visado: "Lo guardé en secreto, pero os había dicho que no era una buena persona. En cambio todo el mundo me atacó".

Rose ha asegurado que no presentará denuncia a nivel judicial ya que ha sufrido "numerosas violaciones" de hombres, pero ha abierto la puerta a que la propia Perry le interponga una demanda por atacar a su honor. "Ella es bienvenida a denunciarme (no lo hará porque ocurrió, tengo fotos y fue en público y hubo varios testigos", ha desafiado.

El representante de Perry defiende a la cantante: "Tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones"

Perry, que actualmente mantiene una relación con el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, se ha pronunciado a través de su representante negando las acusaciones vertidas por Rose. En un comunicado recogido por medios como Variety, su portavoz asegura que estas no son las primeras acusaciones de Rose a alguien por acoso.

"Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables", ha comenzado diciendo.

"La señorita Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados", ha enfatizado.