Se confirman los rumores: Olivia Rodrigo actuará esta noche en el Primavera Sound

Olivia Rodrigo confirma los rumores. El festival había anunciado una gran actuación sorpresa, que según lo confirmado parece ser la de la joven artista. La estadounidense, quien sacará disco este 12 de junio, ha anunciado en redes sociales este sábado que actuará esta noche en el Primavera Sound. Su actuación, que ha sido toda una sorpresa, comenzará a las 22:25 horas en el escenario Occident y se podrá seguir en directo a través de la aplicación de Amazon Music. La actuación se prolongará hasta las 23:10 horas.

El próximo disco de la artista, titulado You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love (Pareces bastante triste para ser una chica tan enamorada), se lanzará el próximo 12 de junio. Se trata del tercer álbum de estudio de la cantautora estadounidense, siendo su primer sencillo Drop Dead, el cual salió el pasado 17 de abril.

Peggy Gou o Rusowsky: otros artistas que se subirán al escenario este sábado

Además de Rodrigo, este sábado el Primavera Sound Barcelona contará con actuaciones de Gorillaz, The xx, my bloody valentine, Peggy Gou, Little Simz, Big Thief, Dijon, KNEECAP, MARINA, Ashnikko, rusowsky, Knocked Loose, Sudan Archives, Depresión Sonora, Jimena Amarillo y Touché Amoré, entre otros confirmados. Estos son los horarios de las principales actuaciones de esta jornada:

Big Thief: 19:40 a 20:40 (Estrella Damm)

Little Simz: 20:50 a 21:50 (Revolut)

My Bloody Valentine: 22:05 a 23:20 (Estrella Damm)

The xx: 23:40 a 00:55 (Revolut)

Marina: 00:40 a 01:40 (Occident)

Olivia Rodrigo 22:25 a 23:10 (Occident)

Gorillaz: 01:15 a 02:45 (Estrella Damm)

Peggy Gou: 04:15 a 05:45 (Cupra)

Kneecap: 03:00 a 04:15 (Occident)

rusowsky: 21:15 a 22:15 (Cupra)

Dijon: 23:20 a 00:20 (Cupra)

Ashnikko: 20:15 a 21:10 (Occident)

Touché Amoré: 22:00 a 23:00 (Schwarzkopf)

Jimena Amarillo: 17:10 a 17:50 (Cupra)

Depresión Sonora: 18:00 a 18:45 (Schwarzkopf)

Si quieres conocer el horario y escenario exacto de cada una de las actuaciones puedes consultarlo directamente en la página web oficial del festival, el cual se celebra en Barcelona.