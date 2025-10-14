"Volveremos a jugar pronto": el mensaje del príncipe Andrés a Jeffrey Epstein después de que este fuera condenado

Siguen saliendo nuevas conversaciones y filtraciones en relación al caso Epstein y, especialmente, de la vinculación del príncipe Andrés con el magnate condenado por pederastia y delitos sexuales.

Tras los comprometidos mensajes de Sarah Ferguson, este lunes se ha conocido que el hermano del rey Carlos III le dijo a Jeffrey Epstein en un correo electrónico que volverían a "jugar pronto", después de que este fuese condenado por delitos sexuales y el propio Andrés asegurase que había cesado el contacto con él.

El e-mail, publicado por los tabloides británicos The Sun y Mail On Sunday, está fechado el 28 de febrero de 2011, es decir, un día después de que saliese a la luz la fotografía del duque de York con la joven de 17 años Virginia Giuffre, quien posteriormente alegó haber sido víctima de trata por parte de Epstein y señaló a Andrés por haber abusado sexualmente de ella hasta en tres ocasiones.

Según estos medios, en el e-mail se puede leer: "¡Estoy muy preocupado por ti! No te preocupes por mí, parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. De cualquier modo, estamos en contacto y volveremos a jugar más pronto!!!!". El correo está firmado con una "A" de Andrés, seguido de su título: "Su Alteza Real el duque de York".

Con este correo electrónico se dejaría entrever que el príncipe Andrés mintió durante la entrevista en el programa Newsnight de la BBC, donde acudió a dar explicaciones sobre el caso de pederastia cuando dijo que había dejado de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010, momento en el que ambos fueron fotografiados en Nueva York.

Epstein se había declarado culpable en 2008 de los cargos de solicitud de prostitución con una menor, por los que cumplió una pena de prisión; y murió en 2019 tras ser encontrado sin vida en su celda mientras esperaba un juicio por tráfico sexual.

Este correo electrónico sigue a los recientemente filtrados de Sarah Ferguson, duquesa de York, que demostraban que también había mantenido contacto con Epstein en 2011 y lo había llamado "amigo supremo" después de haber hecho unas declaraciones públicas en las que decía que lamentaba haber tenido contacto con el magnate y aseguraba "aborrecer" la pedofilia.

Un portavoz de Ferguson, que fue cesada del patronato de varias entidades benéficas tras la publicación de los correos, dijo que la duquesa se había "dejado engañar" por las mentiras de Epstein y que éste la había amenazado con demandarla por difamación por asociarlo con la pedofilia.

El príncipe Andrés renunció en 2019 a sus cargos públicos en tras conocerse su amistad con Epstein y verse involucrado en varios escándalos sexuales. Sin embargo, se le ha visto en diversos actos públicos como en el reciente funeral de la duquesa de Kent.

Posteriormente, en febrero de 2022, el duque de York pagó varios millones a Giuffre para desestimar el caso, como parte de un acuerdo extrajudicial, si bien siempre negó las acusaciones sexuales de la demandante, que se suicidó a los 41 años en abril de 2025.

