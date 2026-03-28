Zendaya confiesa que se niega a usar IA y los motivos se llevan el aplauso de muchos

Zendaya es muy consciente de los peligros que supone la IA. Tras haber sido víctima de la difusión masiva de imágenes generadas por IA sobre su supesta boda con Tom Holland, la actriz ha confesado que se niega a hacer uso de la tecnología. En una entrevista con la revista Vogue en su versión francesa, asegura que le guarda respeto, y que le tiene miedo. De hecho, nunca la ha usado.

"No la uso. Me da miedo", asegura a ser preguntada si "ChatGPT da buenos consejos de amor". Durante la conversación, junto a su compañero Robert Pattinson, con el que estrena The Drama el próximo 3 de abril, asegura que "nunca la utilizó. De hecho, jamás lo he hecho. Me asusta".

Su compañero de rodaje no podía creerlo: "¿Jamás la has utilizado?", pregunta sorprendio. A lo que ella responde, "nunca". "Te lo juro. No la tengo instalada ni siquiera en mi teléfono móvil. De hecho, no tengo configurado Siri [el asistente para los productos de Apple]. Yo la respeto. Pero no sé, creo que estoy un poco anticuada en ese sentido", agrega.

"Cuando la IA tome el control... recordará lo que dijiste", bromea Patinson. "Ella siempre está de tu lado, lo cual es muy agradable. Te amará pase lo que pase", agrega.

Muchos de sus seguidores han aplaudido la posición escéptica de Zendaya ante la inteligencia artificial. "¿Por qué la gente usa IA en sus fotos?", se pregunta una internauta. "Ella sí tiene cerebro, a diferencia de algunas personas", comenta otro. "Zendaya, tan auténtica como siempre. En un mundo plagado de deepfakes, su cautela resulta muy comprensible", opina otro.

"Mucha gente se ha dejado engañar"

Tras semanas de rumores sobre campanas de boda entre la intérprete y su pareja, Tom Holland, la actriz aprovechó su aparición en Jimmy Kimmel Live! para desmentirlo. En referencia a las imágenes falsas que circularon por las redes sociales aseguró: "Mucha gente se ha dejado engañar por ellas". "Mientras estaba por ahí, en mi día a día, la gente me decía: '¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas! Y yo les respondía: 'Cariño, son hechas con IA. No son reales".

Holland y Zendaya se conocieron rodando Spider-Man en 2016, cuando ella daba vida a MJ, y pocos meses después comenzaron los rumores de relación entre ambos. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando se hizo pública su relación al ser fotografiados besándose en un coche. En septiembre de 2025, el también actor confirmó que el compromiso entre ambos corrigiendo a una periodista. "Traje a mi hija y ella conoció a tu novia", se le escucha decir al periodista fuera de cámara, a lo que Holland respondió: "Prometida".