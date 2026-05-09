Ni EEUU ni China: este es el país que cuenta con la mayor estructura de madera

Japón ha vuelto a sorprender al mundo de la arquitectura con una construcción gigantesca que ya ha entrado en el Libro Guinness de los Récords. Se trata del Gran Anillo de Osaka, una enorme estructura de madera levantada para la Expo Universal de 2025 que se ha convertido en la mayor superestructura de madera jamás construida.

Lejos de apostar por el acero o el hormigón, como suele ocurrir en los grandes proyectos internacionales, el país oriental ha recurrido a materiales tradicionales y técnicas centenarias para levantar un anillo monumental en plena isla artificial de Yumeshima, en Osaka.

La obra fue diseñada por el arquitecto Shu Fujimoto y destaca por sus dimensiones: tiene casi dos kilómetros de circunferencia y supera los 61.000 metros cuadrados de superficie. Todo ello construido principalmente con cedro japonés, conocido como sugi, y ciprés hinoki, procedentes de bosques gestionados de forma sostenible.

Grand Ring Osaka, archivo Getty Images

Uno de los aspectos más llamativos es el uso de la técnica 'Nuki', un sistema ancestral utilizado históricamente en templos japoneses que permite unir columnas y vigas sin depender de grandes cantidades de tornillos o adhesivos.

Gracias a este método, la estructura consigue mantener la flexibilidad frente a terremotos y vibraciones sin perder resistencia. La construcción también está pensada para ser recorrida por los visitantes.

En la parte superior se ha creado un gran paseo elevado cubierto de vegetación, bautizado como 'Techo Verde', desde donde se puede caminar alrededor de toda la exposición mientras se contemplan vistas panorámicas del mar y del recinto de la Expo.

La elección de la madera tampoco es casual. Japón lleva años impulsando proyectos sostenibles y tratando de recuperar técnicas de construcción menos contaminantes frente a los materiales tradicionales de las grandes ciudades modernas.