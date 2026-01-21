La casa real sueca anuncia la muerte de Désirée de Suecia, hermana del rey: la princesa que renunció por amor y que hizo algo en su boda nada habitual

Désirée de Suecia, hermana del rey Carlos Gustavo de Suecia, en el 40º cumpleaños de su sobrina Victoria de Suecia

Seis días después de que las familias reales de España y Grecia se vistieran de luto por la muerte de la princesa Irene, otra casa real se ha enfrentado a otra pérdida: ha muerto la princesa Désirée de Suecia, hermana del rey Carlos XVI Gustavo.

Así lo ha anunciado con dolor la casa real sueca mediante un comunicado: "La hermana de SM el Rey, la Princesa Désirée, baronesa Silfverschiöld, falleció pacíficamente, rodeada de su familia, en su casa de Koberg, en Västergötland, el miércoles 21 de enero de 2026, a la edad de 87 años".

Las palabras del rey de Suecia sobre su hermana

Además, el comunicado incluye unas palabras del rey Carlos XVI Gustavo en relación a la tercera de sus cuatro hermanas: "Con gran tristeza he recibido la información de que mi hermana, la Princesa Désirée, ha fallecido".

Désirée de Suecia y Niclas Silfverschiold en el anuncio de su compromiso PA Images via Getty Images

"Son muchos los cálidos recuerdos familiares creados en la casa de la familia Silfverschiöld en Västergötland, un lugar en Suecia que llegó a significar mucho para mi hermana. Mi familia y yo expresamos hoy nuestras condolencias a los hijos de la Princesa Désirée y a sus familias", expresó el monarca.

La casa real sueca ha añadido que el rey ha decidido que las banderas ondeen a media asta en los Palacios de Drottningholm, residencia de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, y de Haga, donde residen la pareja heredera y su hija, durante el día.

Désirée de Suecia y Nicolas Silfverschiold en su primer baile como casados el día de su boda en 1964 Gamma-Keystone via Getty Images

En cuanto al funeral, se darán los detalles más adelante, aunque se entiende que será de un perfil más bajo que el que tuvo el de Irene de Grecia. Siguiendo los pasos del de Birgitta de Suecia, la hermana del rey de Suecia fallecida en 2014, seguramente será privado.

Así fue la vida de la tercera de las princesa de Haga

Désirée Elisabeth Sibylla, princesa de Suecia, nació el 2 de junio de 1938 en el Palacio de Haga como la tercera de los cinco hijos del príncipe Gustavo Adolfo de Suecia y la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Creció en el Palacio de Haga con sus cuatro hermanos:

La princesa Margaretha (1934)

La princesa Birgitta (1937-2024)

La princesa Cristina (1943)

El rey Carlos XVI Gustavo (1946)

Désirée fue una de las llamadas Princesas de Haga, cuatro hermanas no destinadas a reinar y que fueron relegadas por el nacimiento de su hermano, el esperado y deseado varón. Poco duró la felicidad familiar porque el 26 de enero de 1947 murió a su padre en un accidente aéreo en Kastrup en 1947.

Sybilla de Suecia con sus cinco hijos Margaretta, Birgitta, Désirée, Christina y Carlos Gustavo de Suecia en 1951 Sjöberg Bildbyrå/ullstein bild v

Su madre, la princesa Sibylla, falleció el 28 de noviembre de 1972 a los 64 años a causa de un cáncer. Menos de un año después subía al trono Carlos XVI Gustavo, hermano de Désirée, tras la muerte de su abuelo, el rey Gustavo VI Adolfo.

Renuncia tras casarse y un vestido de novia compartido

El 19 de diciembre de 1963 se anunció el compromiso entre la princesa Desirée y el barón Niclas Silfverschiöld. Al casarse con un hombre fuera de la realeza, por mucho que fuera aristócrata, tuvo que renunciar al tratamiento de alteza real y a su pertenencia a la casa real sueca. Se casaron en Estocolmo el 5 de junio de 1964. Desde entonces fue conocida como princesa Désirée, baronesa Silfverschiöld".

Birgitta de Suecia y Johann de Hohenzollern en su boda el 30 de julio de 1961 en Sigmaringen, Alemania Gamma-Keystone via Getty Images

Désirée de Suecia con la Tiara de los Camafeos y el vestido de novia de su hermana Birgitta de Suecia en su boda, celebrada el 5 de junio de 1964 en Estocolmo Gamma-Keystone via Getty Images

Désirée se casó con el mismo vestido de novia con el que su hermana Birgitta había contraído matrimonio tres años antes debido a que ambas quisieron dar el 'sí, quiero' con el mismo traje, un gesto de unidad nada habitual. Si bien a veces las hijas se casan con los trajes de sus madres, que sea entre hermanas no es tan común.

Ambas estaban muy unidas incluso pese a la distancia física que les separaba, por lo que la muerte de Birgitta en Mallorca en 2014, la primera de las hermanas en fallecer, dejó muy tocada a la princesa Désirée.

Madre de tres hijos y abuela de cinco nietos

Después de casarse, el matrimonio se mudó a la finca familiar de Silfverschiöld en Koberg, en Västergötland. Ambos, que fueron felices hasta la muerte de él en 2017, tuvieron tres hijos y cinco nietos a los que Désirée estaba muy unida: "Tengo la alegría de tener hijos y nietos. Quiero mucho a mis nietos y creo que ellos también quieren a su abuela".

Désirée de Suecia y Niclas Silfverschiald en la boda de Carlos Felipe y Sofia de Suecia en 2015 ©GTRESONLINE

Carl Otto Edmund Silfverschiöld (1965). Se casó con Gunilla Maria Fredriksson en 2005 y se divorciaron en 2013. Tienen una hija llamada Anna Margareta Sibylla Désiré nacida en 2006.

Christina Louise Ewa Madelaine Silfverschiöld (1966). Se casó el 11 septiembre de 1999 está casada con el barón Hans Louis Gerard De Geer af Finspång. Tienen tres hijos: Estelle Louise Désirée De Geer af Finspång (2000), Ian Carl Gerard De Geer af Finspång (2002) y Fred Louis Gerard De Geer af Finspång (2004).

Hélène Ingeborg Sibylla Silfverschiöld (1968). Está casada con Fredrik Johan Georg Dieterle y tienen un hijo, Charles Otto Alexander Edmund George Silfverschiöld Dieterle (2020).