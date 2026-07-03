Urban Privacy, la marca de moda viral que combate el reconocimiento facial: "Estilo, privacidad y contravigilancia"

Los sistemas de reconocimiento facial se abren paso y cada vez van a ser más comunes en todo el continente. Aunque el Reglamento de Inteligencia Artificial prohíbe taxativamente el uso de esta tecnología con fines policiales e indiscriminados (en el espacio público y sin autorización judicial), lo cierto es que en territorios muy cercanos a España, como Gibraltar, el uso de estas soluciones es ya una realidad.

El territorio británico del Mediterráneo va a instalar cámaras de reconocimiento facial en toda la ciudad, así como en la nueva barrera que está levantando el Gobierno llanito en sustitución de la antigua e histórica verja. Ya lo advertía el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos: "No llegamos tan lejos como China o EEUU pero aquí va a haber reconocimiento facial en espacios públicos y eso necesita garantías".

Mientras los gobernantes deciden cuáles pueden ser esas garantías, dos emprendedores alemanes han decidido dar un paso adelante y lanzar una marca de ropa preparada para engañar a los sistemas de reconocimiento facial. El nombre de la marca es Urban Privacy, trabajan desde Leizpig, Alemania; y sus fundadores ofrecen todo un catálogo de productos preparado para garantizar el anonimato de sus portantes.

Desde mochilas, bolsos y riñoneras que funcionan como una jaula de Faraday (para evitar que lleguen señales electromagnéticas a tu móvil y este pueda ser contactado o intervenido) hasta kufiyas (pañuelos palestinos) con varios códigos QR estampados. ¿Cómo ayuda algo así a garantizar la privacidad de la persona que lo vista? Cuando alguien intenta fotografiarte, el móvil lee el QR y se abre esta página web:

Pantallazo de la web que carga cuando lees el código QR de una de las prendas de Urban Privacy El HuffPost

Una web que lo que hace es abrir la cámara frontal del móvil de la persona que estaba intentando fotografiarte y un dominio muy explícito: "fotos no, por favor". La tienda de esta marca está repleta de prendas del estilo. Desde camisetas con estampados reflectantes que impide que una foto tomada con flash capture el rostro a abrigos con miniLEDs junto a la capucha que persigue el mismo efecto.

Quizá la prenda más representativa de Urban Privacy sea la camiseta llena de rostros fantasmagóricos: testeada con sistemas de reconocimiento facial disponibles en iPhone, lo que consigue esta prenda es confundir a los modelos de IA, ya que se ven obligados a identificar no solo el rostro del sujeto que lleva la ropa, sino también todos los rostros que aparecen en la misma.

La camiseta de Urban Privacy testeada con un modelo de reconocimiento facial

Un reciente reportaje de Euronews ha entrevistado a los dos fundadores de Urban Privacy, Nicole Scheller y Daniel Preuß. La empresa nació de sus conversaciones cuando ella estudiaba moda y él ingeniería. De ahí que esta marca de streetwear esté pensada para esquivar la vigilancia masiva.

"Tenemos la impresión de que el interés y la sensibilización con este tema está creciendo, cada vez más gente se interesa. Ha ganado visibilidad y cada vez hay más atención para saber cómo abordar este asunto y cómo protegerse de estos rastreos", reconocía Preuß ante las cámaras de Euronews.

Ropa viral en Alemania, donde el Gobierno quiere una IA vigilante

Efectivamente, la marca está captando interés y atención en Alemania, donde el debate de usar sistemas de reconocimiento facial en la vía pública (a pesar de la expresa prohibición de la regulación adoptada por los Veintisiete en el seno de la Unión Europea) continúa vivo. En marzo el Ejecutivo federal alemán compartió sus intenciones: amparar a la policía si esta usa millones de fotos públicas en internet para perseguir objetivos.

El reavivado debate en Alemania también ha suscitado críticas de organizaciones no gubernamentales como AlgorithmWatch, que ha recordado que la sensación de sentirse constantemente vigilados no solo tendría efectos seguritistas: también desincentivaría el ejercicio de derechos fundamentales como acudir a una manifestación o a una concentración.

Además de en Gibraltar, en el resto del Reino Unido esta tecnología también cobra relevancia: el Gobierno británico estudiaba implementar un sistema de reconocimiento facial para detectar la edad de los solicitantes de asilo. El problema: la tecnología no es infalible y puede confundir a adolescentes con mujeres adultas.

La solución inmediata parece evidente. Llevar una camiseta o un abrigo de Urban Privacy.