Miguel Costas (Siniestro Total) reacciona como nadie lo había hecho hasta ahora a lo último de Rosalía
"Voy a hacer una excepción y voy a explicar cómo está hecho el vídeo, qué significa".
Miguel Costas, fundador del mítico grupo Siniestro Total, ha hecho un análisis muy peculiar, con toda una demostración de la famosa retranca gallega, sobre la canción Berghain, incluida en el último disco de Rosalía, Lux.
El análisis de Costas ha descolocado a muchos, especialmente a aquellos poco familiarizados con la retranca. "No suelo criticar los discos de los demás porque no queda bonito, pero esta vez ha sido una mansalva de seguidores los que me han preguntado por el vídeo de Rosalía del que todo el mundo habla. Voy a hacer una excepción y voy a explicar cómo está hecho el vídeo, qué significa", empieza diciendo el músico en su canal de YouTube.
A partir de ahí, va dando paso a fragmentos del tema y comentándolos: "Un principio, para los que sabéis armonía, es un cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por cuatro, dieciséis. In crescendo y luego un disminuendo o descendendo. Eso en galego, si no es descendiendo. Eso sumando a dos negras y una corchea nos da la ecuación x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4C partido por 2A. Esto está tirado".
"Sigamos escuchando. Esta voz la podía haber hecho yo, yo mismo con los efectos que hay ahora de inteligencia artificial. Tengo aquí un programa que le digo: ponme la voz de Rosalía y me la pone", afirma.
Luego comenta que "Rosalía plancha, barre, hace la comida": "Me parece un poco machista. Yo lo que no sé es por qué no tiene asistenta. Todo esto dicen que es una orquesta sinfónica, pero esto es como la charanga, tiene más gente y además van en autobús. Si es de línea dónde van y encima les dejan meter los instrumentos, con lo que ocupa eso. En la zona de minusválidos están tocando también hay ahí. Eso no se ha fijado nadie. Pues a mí me parece bastante mal eh".
"La canción está en inglés, en español y en alemán, que son tres idiomas que domino. Bueno, y el francés a nivel usuario", prosigue Costas, que dice que "sale la mamá de Bambi, la que murió": "Eso me parece también... hay que darle un significado. Ese significado lo pensaré".
"A mí me parece un vídeo hecho se ve con una cámara VHS, no está mal, pero toda la parte instrumental y todo lo que se ve en el vídeo... el día este que Rosalía presentó el videoclip de su nuevo disco yo iba a presentar en mi pueblo y no tengo vídeo, pero os voy a presentar la canción para que veáis la diferencia entre un compositor que sabe, que sabe de armonía, de todo, y esta mamarrachada que bueno, ¿a quién le importa todo lo que dice la canción? A nadie", afirma en ese característico estilo.